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«Наполи» и «Аталанта» поделили очки и другие результаты 10-го тура Серии А

сегодня, 02:11

Завершились матчи 10-го тура итальянской Серии А.

«Парма» - «Верона» 0:1
Гол: Лазович 10

«Брешиа» - «Интер» 1:2
Голы: Шкриньяр 76 (автогол) - Мартинес 23, Лукаку 63

«Наполи» - «Аталанта» 2:2
Голы: Максимович 16, Милик 71 - Фройлер 41, Иличич 86

«Кальяри» - «Болонья» 3:2
Голы: Педро 48, Симеоне 72, Педро 83 -  Сантандер 23 (пенальти), Фараго 90+1 (автогол)

«Ювентус» - «Дженоа» 2:1 
Голы: Бонуччи 36, Роналду 90+6 (пенальти) - Куаме 40
Удаления: Рабьо 87 - Кассата 51, Маркетти 57

«Лацио» - «Торино» 4:0
Голы: Ачерби 25, Иммобиле 33, Иммобиле 70 (пенальти), Белотти 90 (автогол)

«Сампдория» - «Лечче» 1:1
Голы: Рамирес 90+1 - Лападула 8

«Сассуоло» - «Фиорентина» 1:2
Голы: Бога 24 - Кастровилли 63, Миленкович 81

«Удинезе» - «Рома» 0:4
Голы: Дзаньоло 13, Смоллинг 51, Клюйверт 54, Коларов 65 (пенальти)

«Милан» - СПАЛ 1:0
Гол: Сусо 63

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Roman Borovikov
Roman Borovikov
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сегодня в 02:15
Юве и Интер должны уходить в отрыв и разыгрывать титул между собой, хотя если так и продолжат ставить левые пенки на 95+ для юве, то никакой интриги не будет((((
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