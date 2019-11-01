«Наполи» и «Аталанта» поделили очки и другие результаты 10-го тура Серии А

Завершились матчи 10-го тура итальянской Серии А.
«Парма» - «Верона» 0:1
Гол: Лазович 10
«Брешиа» - «Интер» 1:2
Голы: Шкриньяр 76 (автогол) - Мартинес 23, Лукаку 63
«Наполи» - «Аталанта» 2:2
Голы: Максимович 16, Милик 71 - Фройлер 41, Иличич 86
«Кальяри» - «Болонья» 3:2
Голы: Педро 48, Симеоне 72, Педро 83 - Сантандер 23 (пенальти), Фараго 90+1 (автогол)
«Ювентус» - «Дженоа» 2:1
Голы: Бонуччи 36, Роналду 90+6 (пенальти) - Куаме 40
Удаления: Рабьо 87 - Кассата 51, Маркетти 57
«Лацио» - «Торино» 4:0
Голы: Ачерби 25, Иммобиле 33, Иммобиле 70 (пенальти), Белотти 90 (автогол)
«Сампдория» - «Лечче» 1:1
Голы: Рамирес 90+1 - Лападула 8
«Сассуоло» - «Фиорентина» 1:2
Голы: Бога 24 - Кастровилли 63, Миленкович 81
«Удинезе» - «Рома» 0:4
Голы: Дзаньоло 13, Смоллинг 51, Клюйверт 54, Коларов 65 (пенальти)
«Милан» - СПАЛ 1:0
Гол: Сусо 63