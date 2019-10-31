«Реал» отправил пять безответных мячей в ворота «Леганеса»

В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Леганес». После этой победы «сливочные» подымутся на вторую строчку в таблице, «Леганес» замыкает список из 20 команд.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Леганес» 5:0 (3:0)
Голы: Родриго 7, Кроос 8, Рамос 24 (пенальти), Бензема 69 (пенальти), Йович 90+1
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Иско 75), Каземиро, Кроос (Модрич 62), Родриго, Бензема (Йович 70), Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Леганес»: Сориано Оропеса, Бустинса (Росалес 72), Тарин Хигон, Омеруо, Сильва, Авазьем, Ривера, Брейтуэйт, Оскар (Руибал 66), Родригес (Ресио 56), Эн-Несери
Главный тренер: Сембранос Луис.
Предупреждения: Сориано Оропеса 24, Бустинса 41, Сильва 53, Ривера 62, Марсело 63
В прошлом матче Примеры «Реал» уступил «Мальорке».
Теперь не останавливаться на достигнутом.
Вперед Реал!
Теперь не останавливаться на достигнутом.
Вперед Реал!
С победой,всех болельщиков Сливочных!
С победой,всех болельщиков Сливочных!