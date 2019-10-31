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«Реал» отправил пять безответных мячей в ворота «Леганеса»

сегодня, 01:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

В матче 11-го тура испанской Примеры «Реал» разгромил «Леганес». После этой победы «сливочные» подымутся на вторую строчку в таблице, «Леганес» замыкает список из 20 команд.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Леганес» 5:0 (3:0)
Голы: Родриго 7, Кроос 8, Рамос 24 (пенальти), Бензема 69 (пенальти), Йович 90+1

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Иско 75), Каземиро, Кроос (Модрич 62), Родриго, Бензема (Йович 70), Азар
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Леганес»: Сориано Оропеса, Бустинса (Росалес 72), Тарин Хигон, Омеруо, Сильва, Авазьем, Ривера, Брейтуэйт, Оскар (Руибал 66), Родригес (Ресио 56), Эн-Несери
Главный тренер: Сембранос Луис.

Предупреждения: Сориано Оропеса 24, Бустинса 41, Сильва 53, Ривера 62, Марсело 63

В прошлом матче Примеры «Реал» уступил «Мальорке».

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Все комментарии
da da da
da da da
   286 / 861
сегодня в 01:15
Эрнесто со слабой Барсой на 1 месте,лярдный состав РМ на под%%%%% у маэстро.
L.F.С.
L.F.С.
   23 / 861
сегодня в 01:14
Ну все, Азар, похоже, схуднул, теперь начнет феерить)
sihafazatron
sihafazatron
   26 / 861
сегодня в 01:13
Уверено выиграли! Хотелось бы, чтоб в Испании борьба за чемпионство была до последнего тура)
vadexus
vadexus
   424 / 861
сегодня в 01:13
Реал с победой!
NGYCR7
NGYCR7
   62 / 861
сегодня в 01:12
Молодцы парни.

Теперь не останавливаться на достигнутом.

Вперед Реал!
cevin cigan
cevin cigan
   136 / 861
сегодня в 01:12
Произошло то,что и должно было произойти. Реал в кое веке крупно выиграл аутсайдера! Всех с победой и не будем обольщаться,вся борьба впереди!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:12
Разгром это хорошо,но соперник слишком слаб!
С победой,всех болельщиков Сливочных!
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