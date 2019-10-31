«Химки» вышли в четвертьфинал Кубка России

Подмосковные «Химки» обыграли «Оренбург» в матче 1/8 финала Кубка России.
Дублем в составе гостей отметился Артем Полярус.
Ростоши, стадион «Газовик»
«Оренбург» - «Химки» 1:2 (0:2)
Голы: Деспотович 50 - Полярус 1, Полярус 21
«Оренбург»: Климович, Шахов, Радакович, Сиваков (Фамейе 67), Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Черных
Главный тренер: Федотов Владимир В..
«Химки»: Хомич, Почивалин, Данилкин, Филин, Гапон, Нетфуллин, Трошечкин, Корян, Барков (Конате 85), Полярус (Мендель 57), Дядюн (Скворцов 55)
Главный тренер: Талалаев Андрей.
Предупреждения: Почивалин 15, Рикарду Алвеш 26, Дядюн 28, Терехов 59, Деспотович 80, Барков 81, Трошечкин 90+1
Судья: Шадыханов Павел.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал кубка.