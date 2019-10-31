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«Химки» вышли в четвертьфинал Кубка России

сегодня, 17:51
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Подмосковные «Химки» обыграли «Оренбург» в матче 1/8 финала Кубка России.

Дублем в составе гостей отметился Артем Полярус.

Ростоши, стадион «Газовик»

«Оренбург» - «Химки» 1:2 (0:2)
Голы: Деспотович 50 - Полярус 1, Полярус 21

«Оренбург»: Климович, Шахов, Радакович, Сиваков (Фамейе 67), Терехов, Зотов, Аюпов, Рогич, Рикарду Алвеш, Деспотович, Черных
Главный тренер: Федотов Владимир В..

«Химки»: Хомич, Почивалин, Данилкин, Филин, Гапон, Нетфуллин, Трошечкин, Корян, Барков (Конате 85), Полярус (Мендель 57), Дядюн (Скворцов 55)
Главный тренер: Талалаев Андрей.

Предупреждения: Почивалин 15, Рикарду Алвеш 26, Дядюн 28, Терехов 59, Деспотович 80, Барков 81, Трошечкин 90+1

Судья: Шадыханов Павел.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал кубка.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   10 / 848
сегодня в 17:59
Жаль пуховиков отчаянно бились но не получилось, Химки поздравляю!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   50 / 848
сегодня в 17:55
    Footbolista
    Footbolista
       1 / 848
    сегодня в 17:54
    Пердивный филиал проиграл пердивным Химкам...
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