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«Торпедо» - в четвертьфинале Кубка России

сегодня, 21:28
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Московское «Торпедо» одержало победу над «Балтикой» в матче 1/8 финала Кубка России.

Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова

«Торпедо» - «Балтика» 1:0 (0:0)
Гол: Сергеев 53

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев (Шустиков 90+3), Лях, Самсонов, Сергеев, Лебеденко (Калугин 85), Максимов (Самошников 46)
Главный тренер: Игнашевич Сергей.

«Балтика»: Латышонок, Плопа (Тишкин 70), Наилсон, Мещанинов, Маклаков, Кащелан, Шаваев, Казаев, Альшин, Глушков, де Андраде Родригес
Главный тренер: Калешин Евгений.

Предупреждения: Шишкин 42, Плопа 48, Шаваев 50, Кащелан 54, Божин 66, Самошников 86, Мещанинов 89, Альшин 90+2

Судья: Казарцев Василий.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   91 / 856
сегодня в 22:32
Рад за Торпедо.
Всего им наилучшего.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   301 / 856
сегодня в 22:15
Торпедо- красавцы!!!!! Мои поздравления славному клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   100 / 856
сегодня в 22:04
Вот где истенные москвичи!!!
spartak kursk
spartak kursk
   407 / 856
сегодня в 21:43
Неплохо бы было понаблюдать финал Спартак-Торпедо.
Жаль только,что на пути к такому раскладу слишком много разных НО...
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 856
сегодня в 21:38
Сереге респект!!!
Молодцы!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   188 / 856
сегодня в 21:36
Поздравляю Торпедо с проходом! Хотелось бы встретиться с вами в финале.
cska plus
cska plus
   9 / 856
сегодня в 21:32
Поздравляю Игнашевича, хороший результат.
Объективное мнение
Объективное мнение
   198 / 856
сегодня в 21:31
Молодец торпедо
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