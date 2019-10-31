«Торпедо» - в четвертьфинале Кубка России

Московское «Торпедо» одержало победу над «Балтикой» в матче 1/8 финала Кубка России.
Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова
«Торпедо» - «Балтика» 1:0 (0:0)
Гол: Сергеев 53
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев (Шустиков 90+3), Лях, Самсонов, Сергеев, Лебеденко (Калугин 85), Максимов (Самошников 46)
Главный тренер: Игнашевич Сергей.
«Балтика»: Латышонок, Плопа (Тишкин 70), Наилсон, Мещанинов, Маклаков, Кащелан, Шаваев, Казаев, Альшин, Глушков, де Андраде Родригес
Главный тренер: Калешин Евгений.
Предупреждения: Шишкин 42, Плопа 48, Шаваев 50, Кащелан 54, Божин 66, Самошников 86, Мещанинов 89, Альшин 90+2
Судья: Казарцев Василий.
Также сегодня «Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России.
Всего им наилучшего.
Всего им наилучшего.
Жаль только,что на пути к такому раскладу слишком много разных НО...
Жаль только,что на пути к такому раскладу слишком много разных НО...
Молодцы!!!
Молодцы!!!