«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет в 1/4 с ЦСКА

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал турнира. Дублем отметился шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Ростовчане в концовке встречи сократили отставание благодаря голу Александра Долгова.
В четвертьфинале турнира красно-белые сразятся с ЦСКА.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Ростов» 2:1 (1:0)
Голы: Ларссон 43, Ларссон 59 - Долгов 86
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Зобнин (Мельгарехо 74), Айртон, Крал, Бакаев, Умяров, Ларссон, Понсе (Шюррле 77)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Ведерников, Логашов, Вилюш (Долгов 75), Глебов, Попов (Байрамян 67), Саплинов, Сигурдарсон (Шомуродов 71), Зайнутдинов
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Понсе 28, Айртон 45, Зайнутдинов 53, Джикия 73
Судья: Кукуян Павел.
В 1/16 красно-белым противостоял «КАМАЗ» из Набережных Челнов.