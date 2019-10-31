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«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет в 1/4 с ЦСКА

сегодня, 21:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал турнира. Дублем отметился шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Ростовчане в концовке встречи сократили отставание благодаря голу Александра Долгова

В четвертьфинале турнира красно-белые сразятся с ЦСКА.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Ростов» 2:1 (1:0)
Голы: Ларссон 43, Ларссон 59 - Долгов 86

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Жиго, Джикия, Зобнин (Мельгарехо 74), Айртон, Крал, Бакаев, Умяров, Ларссон, Понсе (Шюррле 77)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Хаджикадунич, Ведерников, Логашов, Вилюш (Долгов 75), Глебов, Попов (Байрамян 67), Саплинов, Сигурдарсон (Шомуродов 71), Зайнутдинов
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Понсе 28, Айртон 45, Зайнутдинов 53, Джикия 73

Судья: Кукуян Павел.

В 1/16 красно-белым противостоял «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Dominators
   49 / 856
сегодня в 22:31
Так мы и не в претензии . Это ваши золотых кабанов делят . А я например впервые увидел игрока Ведерникова воочию .
А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЗОЛОТОЙ КАБАН ?
ЭТО КУБКОВАЯ ИГРА И НИЧЬЕЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. ЭТО КАРПИН ПЕРЕМУДРИЛ, И ТО ЧТО ОН НЕ ХОТЕЛ ВЫИГРАТЬ НЕ ПОВЕРЮ НИ КОГДА. КАРПИН ХОТЕЛ АВТОБУСОМ ПРОДЕРЖАТЬСЯ НА НУЛЯХ, А ПОТОМ ВЫПУСТИТЬ СВЕЖИХ ИЗ ОСНОВЫ НА УСТАВШИХ УЖЕ ИГРОКОВ СПАРТАКА. НО ОБЛОМ.
НЕ ПЕРЕЖИВАЙ ТАК, УДАЧИ ВАМ В ЧЕМПИОНАТЕ НО НЕ СО СПАРТАКОМ
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
   84 / 856
сегодня в 22:30
Тула...Самара и Урал. Не соглашусь.....команды крепкие...потеря очков будет.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Jeck Denielse
   72 / 856
сегодня в 22:29
Матч не смотрел..... Ибо после объявленных составов - не было смысла.... Одно непонятно.....зачем Карпин вообще брал в Москву Байрамяна,Ерёменко и Шомуродова...... Чтоб показатть в последние 15 минут что сильней соперника ?? Так это и так все знают.... Карпин : "Вышли игроки, перестроили схему на 4-3-3 и поиграли минут 15 в тот футбол, в который мы играли." Спасибо Валерию Георгиевичу за его 15 минут ..!!! А Спартак с Победой !!! По-прежнему считаю что до 1-го декабря на кураже и феерии Спартак ни разу не проиграет....
Джекки а лучше бы Ростов вывел основной состав с первых минут!!!Тогда бы получился бы матч Локо-Спартак !!!!!!Они поиграли бы 90 мин как Локо !!!!Не знаю какой бы был бы счет но Спартак при игре вторым номером,наказал бы Ростов пару раз уж точно!!
Морозовский
Морозовский
   6 / 856
сегодня в 22:28
Спартак" с проходом дальше.
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
   84 / 856
сегодня в 22:26
Надо посмотреть, с кем Спартак играет...до декабря
ROLENTO
ROLENTO
   771 / 856
сегодня в 22:25
Кукуян красава подстраховал спам
RussianMango
RussianMango ответил LiveAdamsonM
   84 / 856
сегодня в 22:24
Сорри...думал в меня метнули.
djaich
djaich ответил vm777
   288 / 856
сегодня в 22:24
Исключительно на его совести? Опорная зона провалилась, защитники проспали, а виноват один вратарь? Да и мяч там скакал и перед рукой подскочил. Косяки в этой игре у Максименко были, но не в этом эпизоде.
Да. Максименко, судя по повторам, похоже что при любом раскладе не дотягивался до мяча. Так что без разницы - подскочил мяч или нет - но ошибся с выбором позиции.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 856
сегодня в 22:23
Матч не смотрел.....
Ибо после объявленных составов - не было смысла....

Одно непонятно.....зачем Карпин вообще брал в Москву Байрамяна,Ерёменко и Шомуродова......
Чтоб показатть в последние 15 минут что сильней соперника ??
Так это и так все знают....

Карпин : "Вышли игроки, перестроили схему на 4-3-3 и поиграли минут 15 в тот футбол, в который мы играли."

Спасибо Валерию Георгиевичу за его 15 минут ..!!!

А Спартак с Победой !!!
По-прежнему считаю что до 1-го декабря на кураже и феерии Спартак ни разу не проиграет....
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM ответил RussianMango
сегодня в 22:22
Спартач н1
Илья Травкин
Илья Травкин
   306 / 856
сегодня в 22:21
    RussianMango
    RussianMango ответил LiveAdamsonM
       84 / 856
    сегодня в 22:19
    Ты кого спартачом назвал?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил vm777
       72 / 856
    сегодня в 22:18
    Гадать не будем) Но вот Крал пока не лучшее впечатление производит. Тот же Умяров играет полезнее (но это визуально, что со статистикой не знаю). Может ещё разыграется чех.
    Да сейчас вообще выводов делать не стоит!!!!!Истинный Спартак при Тедеско мы увидим только после зимней паузы!!!!
    Dominators
    Dominators ответил Заполярный
       120 / 856
    сегодня в 22:18
    КАКИМ СОСТАВОМ ИГРАЛ РОСТОВ, ЭТО ПРОБЛЕМА РОСТОВА.
    Так мы и не в претензии . Это ваши золотых кабанов делят . А я например впервые увидел игрока Ведерникова воочию .
    Заполярный
    Заполярный ответил Гавроша
       49 / 856
    сегодня в 22:16
    Не мечи жемчуга перед свиньями.
    КАК СКАЖЕШЬ , НЕ БУДЕМ МЕТАТЬ
    RussianMango
    RussianMango ответил Absinthe3
       84 / 856
    сегодня в 22:16
    Ну эт я так....потролить немного спартачай хотел)
    vm777
    vm777 ответил Ген Геныч
       197 / 856
    сегодня в 22:16
    Ну Спартак наигрался уже к концу матча -они просто элементарно подсели,да и 2-0 был,я думаю они уже доигрывали матч!!!!!!было бы это в начале матча,такого бы не было,там просто сьели бы напа!!!!!
    Гадать не будем) Но вот Крал пока не лучшее впечатление производит. Тот же Умяров играет полезнее (но это визуально, что со статистикой не знаю). Может ещё разыграется чех.
    LiveAdamsonM
    LiveAdamsonM ответил Absinthe3
    сегодня в 22:15
    Только в личной встрече можно понять...

    О чем это ты Спартачу написал?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил vm777
       72 / 856
    сегодня в 22:14
    Исключительно на его совести? Опорная зона провалилась, защитники проспали, а виноват один вратарь? Да и мяч там скакал и перед рукой подскочил. Косяки в этой игре у Максименко были, но не в этом эпизоде.
    Ну Спартак наигрался уже к концу матча -они просто элементарно подсели,да и 2-0 был,я думаю они уже доигрывали матч!!!!!!было бы это в начале матча,такого бы не было,там просто сьели бы напа!!!!!
    Илья Травкин
    Илья Травкин ответил Гавроша
       306 / 856
    сегодня в 22:14
    Злишься?
      RussianMango
      RussianMango ответил Absinthe3
         84 / 856
      сегодня в 22:14
      Я согласен с Валерой. За двумя погонишься......упор на чемп сделан, кубок будет отвлекать. Сетка сложная и на два фронта могут не потянуть...скамейка не тянет. Карпин так решил и в конце чемпа он будет отвечать за результат.
      Serg3.12
      Serg3.12
         20 / 856
      сегодня в 22:13
      С победой, КБ!

      Тех, кто считает, что Валера приехал в Москву проиграть, не поддерживаю
      План был, и вполне реальный
      и с этими ребятами в составе
      Илья Травкин
      Илья Травкин ответил Гавроша
         306 / 856
      сегодня в 22:12
      Почему в лучшие комментарии всегда ставят свиней?
      ПОТОМУ ЧТО вас ТАМ НЕТУ!!!!!(в лучших комментариях))))
      vm777
      vm777 ответил djaich
         197 / 856
      сегодня в 22:12
      Всех с победой. Командной игры, сыгранности и уверенности пока не хватает, защита пока что еще немного паникует. Лучший на поле - Ларссон, отлично отыграли Джикия и Кутепов, а вот Максименко опять ошибся, ответный гол исключительно на его совести.
      Исключительно на его совести? Опорная зона провалилась, защитники проспали, а виноват один вратарь? Да и мяч там скакал и перед рукой подскочил. Косяки в этой игре у Максименко были, но не в этом эпизоде.
      kingoffam
      kingoffam ответил Гавроша
         330 / 856
      сегодня в 22:11
      Твои штоле?
      Glushak
      Glushak
         836 / 856
      сегодня в 22:11
      Отлично показали Валере за что его убрали из Спартака. Вместо того чтобы навязать борьбу он 70 минут тянул волыну.... дотянулся!

      Всех КБ с победой!
      Гавроша
      Гавроша ответил Absinthe3
         54 / 856
      сегодня в 22:10
      Так и я просил перед матчем спартачей не провоцировать и не вестись на провокации. Полистай свои комменты
      Не мечи жемчуга перед свиньями.
      Заполярный
      Заполярный ответил Ruslan Volkov
         49 / 856
      сегодня в 22:10
      Спартак с победой,пусть здесь злопыхатели кричат,пишут что Ростов играл 2 составом но все равно приятно нам,но радует Ларссон двух матчах 4 мяча забил
      КАКИМ СОСТАВОМ ИГРАЛ РОСТОВ, ЭТО ПРОБЛЕМА РОСТОВА.
      Гавроша
      Гавроша ответил Заполярный
         54 / 856
      сегодня в 22:09
      ну и запах
      Злишься?
      Арсений_88
      Арсений_88 ответил Ген Геныч
         372 / 856
      сегодня в 22:08
      А случайно имя на аве ,не твое настоящее?
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