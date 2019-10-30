Надо, Федя, надо!

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«Соккер.ру» не слишком верит слухам о пристальном интересе к Федору Чалову со стороны «Валенсии», что не отменяет простого факта: форварду ЦСКА нужно уезжать за рубеж.

ЦСКА не продал Чалова на пике

Не все идеально в армейском клубе, который годами служил примером безупречного менеджмента на всех уровнях. Результаты команды, особенно в Лиге Европы, оставляют желать лучшего, да и с управленцев высшего звена стоит спросить строго. Ганчаренко хотел опытного стойкого солдатика в центр поля — отказали, и теперь это проблемная зона даже при наличии выбора из молодых игроков. Нападающего уровня сборной России хотели взять в аренду — перехитрили самих себя, оборону в смешном порядке доукомплектовали игроком из «Тамбова», который заметен при стандартах у чужих ворот, но допускает смехотворные ошибки, когда исполняет прямые обязанности. Но глобальный промах ЦСКА допустил, не отпустив Чалова прошедшим летом.

Армейцы всегда выделялись грамотным подходом к трансферам: покупали на вырост, продавали на пике. Даже рекордный трансфер Николы Влашича вписывается в эту канву, ведь хорват через годик-два может уйти за большие деньги, а вот пик стоимости Чалова ЦСКА пропустил. Возможно, впереди нас ждет новый взлет ценника Федора, но вряд ли в ближайшие два-три трансферных окна, да и вообще не факт, что нападающий снова выйдет на уровень лета-2019, где в его оценочную стоимость входили перспективы, которые в современном футболе оплачиваются отдельно. Скажем, 20-летний игрок при всех недостатках и шероховатостях скрывает в себе соблазнительный потенциал, а 23-летних в Европе считают уже сформировавшимися футболистами, которых принято судить по текущим деяниям.

«Беспросветный ноунейм»

Это не о Чалове, а о команде, в которую он мог перебраться перед нынешним сезоном. Многим клубам приписывали интерес к российскому нападающему, якобы за Федором следили английские гранды, «Монако», «Лацио» и «Валенсия», у которой вроде как до сих пор 20 миллионов евро жгут карманы. Нет смысла обсуждать слухи, половина которых — вымысел недобросовестных журналистов, гонящихся за лайками и тиражами, но Чалова точно хотел подписать английский «Кристал Пэлас», это подтверждал и сам футболист, и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев:

У нас действительно было предложение от «Кристал Пэлас», но мы сразу дали понять, что не планируем продавать Чалова в это трансферное окно. Для клуба это была бы выгодная сделка, но мы посчитали, что уход Федора не пошел бы на пользу команде, хотя он хочет играть в Европе, я давно знаю о его желании.

Это адекватная позиция, и уж точно нельзя обвинять армейцев желании сохранить ключевого футболиста, хотя ниже попытаемся доказать, что команда ЦСКА от этого решения, как минимум, не выиграла. А клуб, как подчеркнул сам Роман Бабаев, упустил выгодную сделку. Но больше всего возмутила реакция на возможный переход Федора Чалова в «Кристал Пэлас», в частности, бывший гендир «Локомотива» заявил буквально следующее:

«Кристал Пэлас» - это беспросветный ноунейм, такой безликий середняк, который никогда ничего не выигрывал. Печально, если перспективный футболист уедет в такой клуб. Я против того, чтобы наши лучшие игроки ехали в такие команды, какого «прогресса» можно добиться в такой серости?

Информация к размышлению для яркого Ильи Леонидовича: «Кристал Пэлас» занимает промежуточное шестое место в АПЛ , в то время как ЦСКА идет пятым в РПЛ . Параллели между чемпионатами Англии и России проведите сами. К сожалению, это опасное и крайне токсичное мнение по-прежнему доминирует в российском футболе, причем, как видим, не только в умах футболистов. Никто не хочет ехать в клубы-трамплины, всем сразу подавай многомиллионные предложения от «Ливерпулей» и «Реалов». Но это утопия.

Для Англии «беспросветный ноунейм» - сам Чалов, всяких Смитов и Джонсов из Чемпионшипов там знают лучше. И это нормально. Невозможно сделать себе имя в Англии, играя в России, нужно ехать туда и делать это самое имя. Начать с «Кристал Пэлас» - не худший вариант, а если ждать предложения от гранда, лелея мечту, то можно состариться в РПЛ . Собственно, и переход в «Кристал Пэлас» не обязательно откроет путь в «Манчестер Сити» или «Челси», но это хотя бы попытка в отличие от сидения на печи, которое предлагает Геркус.

Теперь Чалову будет сложнее уехать

«Кристал Пэлас» давал ЦСКА хорошие деньги и стоящий шанс Чалову заявить о себе в АПЛ , куда не так просто попасть. У Федора ведь нет постоянной практики в сборной России, так что «стекольщикам» пришлось бы доказывать его исключительность перед специальным жюри — сделали бы это без особых проблем, учитывая возраст, статус лучшего бомбардира в РПЛ и голы в Лиге чемпионов. Но футбол не стоит на месте, и уже сегодня Чалов далеко не так интересен европейским клубам, как два месяца назад.

По итогам прошлого сезона форвард ЦСКА стал лучшим бомбардиром чемпионата России, дважды побеждал «Реал» в Лиге чемпионов, выдал период бурного прогресса, ознаменовавшего переход от молодежного футбола ко взрослому. А теперь у Чалова 4 гола в 18 матчах сезона во всех турнирах, армейцы с Федором в составе трижды проиграли в Лиге Европы, при этом нападающий не получает вызовов в сборную. И если в отдельные месяцы казалось, что Черчесов несправедлив к Чалову, то на длинной дистанции понятно, что Федор еще не созрел.

А если бы ЦСКА отпустил Чалова?

Во-первых, давайте свяжем продажу Чалова не только с получением внушительной суммы денег, но и с другим событием — подписанием форварда ему на смену. ЦСКА не остался бы с пустотой в атаке, если бы Федор ушел. Скорее всего, новым наконечником атак стал бы Николай Комличенко, трансфер которого за сумму около 4 миллионов евро был согласован с «Младой Болеслав», но армейцы обнаглели — будем называть вещи своими именами.

Почему обнаглели? Потому что 4 миллиона евро (даже чуть меньше) — это не гигантская сумма, когда покупаешь лучшего бомбардира чемпионата Чехии, да еще и с нужным тебе паспортом. Нет безопасных трансферов, всегда есть риск, который покупатель должен на себя брать. В данном случае риск был оправдан, но ЦСКА на него не пошел.