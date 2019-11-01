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«Зенит» готов отпустить Азмуна

сегодня, 10:42

«Зенит» готов продать нападающего Сердара Азмуна.

«Сине-бело-голубые» не планируют продавать иранца зимой, однако в летнее трансферное окно готовы рассмотреть предложения. Руководство «Зенита» рассчитывает выручить за 24-летнего форварда не менее 35 млн евро.

Ранее Азмун поделился мнением об игре в паре с Артёмом Дзюбой.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   265 / 845
сегодня в 12:04
А потом купят кого-нибудь негодного за 40 млн.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   217 / 845
сегодня в 11:59
Свиньи продадут Кралю Шкендии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 845
сегодня в 11:57
Еще без малого год он в Зените.
За это время многое может измениться...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил pele1981
   13 / 845
сегодня в 11:55
Место для Кокошки освобождают?
Эт-точно!!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   180 / 845
сегодня в 11:52
Пускай продают и скатывается в ФНЛ, ведь он игру и делает. В топ 5 его всё равно ни кто за дорого не купит)
cska plus
cska plus
   8 / 845
сегодня в 11:43
Уже ноги делает.
CSKA2012
CSKA2012
   408 / 845
сегодня в 11:39
Хотят отбить бабло за Малкома))
particular
particular
   15 / 845
сегодня в 11:38
Азмун - одно из редких полезных приобретений крайних лет...
Это та готовность к продаже, которая граничит с жадностью и безрассудством...
pele1981
pele1981
   814 / 845
сегодня в 11:36
Место для Кокошки освобождают?
Против_всех
Против_всех
   219 / 845
сегодня в 11:34
Покайтесь, грешники!
Wivert
Wivert ответил Создатель кошмаров
   166 / 845
сегодня в 11:30
35 млн. за Азмуна - влажные сны руководства болотного клуба
влажные сны только у кб секты про возрождении вечно хрюкающего недоклубишка
drug01
drug01
   139 / 845
сегодня в 11:29
А кто будет спасать Зенит?
Wivert
Wivert
   166 / 845
сегодня в 11:27
вновь свиная утка никуда он не уйдет
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 11:23
Злые вы!!! (кто против Азмуна)
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 845
сегодня в 11:21
Азмун в Зените вырос до игрока с приставкой супер. Гыгыгы
Danila Selin
Danila Selin ответил Создатель кошмаров
   664 / 845
сегодня в 11:19
35 млн. за Азмуна - влажные сны руководства болотного клуба
Посмотрим, что скажите, когда за эту сумму, или большую, Зенит его продаст. Помнится, про Паредаса тоже говорили: влажные сны, хрен кто даст 40 лямов...
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   424 / 845
сегодня в 11:18
Дадут за него эту сумму,без вопросов.А пятерка добавленная,это для торга.
wingback
wingback
   442 / 845
сегодня в 11:17
Можно хрякам за сорокет уступить. Самое то для пердива...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   142 / 845
сегодня в 11:16
Предложений по Азмуну еще нет, однако руководство клуба готово его отпустить. И что здесь прикажете комментировать?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   255 / 845
сегодня в 11:11
Азмун - телега, ему нужно в подыгрыше играть, завершитель из него никакой
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   628 / 845
сегодня в 11:02
кому нужен этот стриженный?
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   136 / 845
сегодня в 10:58
35 млн. за Азмуна - влажные сны руководства болотного клуба
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   561 / 845
сегодня в 10:56
кому нужен иранский месси подходи налетай всего 35лямов
Союзник противников
Союзник противников
   43 / 845
сегодня в 10:55
С одной стороны,ещё один "заскучал",а с другой-задёшево не продаётся.Словом,и этот сгинет на лавке.
d_fincher
d_fincher
   11 / 845
сегодня в 10:54
Ага, 135 млн. А за 50 тысяч рублей, как Сутормина - не хотите ли, лицемеры?
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 845
сегодня в 10:49
Дорого .
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