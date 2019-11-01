«Зенит» готов отпустить Азмуна

«Зенит» готов продать нападающего Сердара Азмуна.
«Сине-бело-голубые» не планируют продавать иранца зимой, однако в летнее трансферное окно готовы рассмотреть предложения. Руководство «Зенита» рассчитывает выручить за 24-летнего форварда не менее 35 млн евро.
Ранее Азмун поделился мнением об игре в паре с Артёмом Дзюбой.
За это время многое может измениться...
За это время многое может измениться...
Это та готовность к продаже, которая граничит с жадностью и безрассудством...
Это та готовность к продаже, которая граничит с жадностью и безрассудством...