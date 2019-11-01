«Зенит» готов отпустить Азмуна

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«Зенит» готов продать нападающего .

«Сине-бело-голубые» не планируют продавать иранца зимой, однако в летнее трансферное окно готовы рассмотреть предложения. Руководство «Зенита» рассчитывает выручить за 24-летнего форварда не менее 35 млн евро.

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