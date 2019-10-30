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«Валенсия» может заплатить за Чалова более 20 млн евро

сегодня, 01:48

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оказался в сфере интересов «Валенсии». 

Согласно источнику, 21-летний россиянин является одним из возможных вариантов усиления атаки для испанского клуба. Сообщается, что «Лос Чес» оценивают форварда более чем в 20 млн евро.

Напомним, интерес к Чалову также проявлял «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   18 / 875
сегодня в 02:11
Если еще и Чалов уйдет... Как бы ЦСКА не вылетел в ФНЛ.
ziborock
ziborock
   8 / 875
сегодня в 02:03
Из источника: "По информации Федерального агентства новостей..."
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Федеральное агентстве новостей — российское интернет-издание, учреждённое в мае 2014 года в Санкт-Петербурге, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований.
Агентство интернет-исследований - российская компания занимающаяся воздействием на общественное мнение в интересах действующей российской власти. Сотрудники компании занимаются распространением постов и комментариев с целью сформировать определённое общественное мнение. Агентство использует фейковые аккаунты (зарегистрированные в крупных социальных сетях, на форумах, в онлайн-изданиях и видеохостингах) для защиты и продвижения интересов Кремля во внутренней и внешней политике . Ввиду используемого им троллинга, сотрудников агентства называют ольгинские тролли или кремлеботы, а само агентство — фабрикой троллей.
Mario84
Mario84
   771 / 875
сегодня в 01:55
За эти деньги обязательно продавать!
allemz
allemz
   43 / 875
сегодня в 01:54
«Ференцварош» считает, что Чалов и на 1,5 ляма не играет.
773sergeytank
773sergeytank
   44 / 875
сегодня в 01:53
Да уж, усиление что надо))
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