Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оказался в сфере интересов «Валенсии».
Согласно источнику, 21-летний россиянин является одним из возможных вариантов усиления атаки для испанского клуба. Сообщается, что «Лос Чес» оценивают форварда более чем в 20 млн евро.
Напомним, интерес к Чалову также проявлял «Кристал Пэлас».
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Федеральное агентстве новостей — российское интернет-издание, учреждённое в мае 2014 года в Санкт-Петербурге, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований.
Агентство интернет-исследований - российская компания занимающаяся воздействием на общественное мнение в интересах действующей российской власти. Сотрудники компании занимаются распространением постов и комментариев с целью сформировать определённое общественное мнение. Агентство использует фейковые аккаунты (зарегистрированные в крупных социальных сетях, на форумах, в онлайн-изданиях и видеохостингах) для защиты и продвижения интересов Кремля во внутренней и внешней политике . Ввиду используемого им троллинга, сотрудников агентства называют ольгинские тролли или кремлеботы, а само агентство — фабрикой троллей.
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Федеральное агентстве новостей — российское интернет-издание, учреждённое в мае 2014 года в Санкт-Петербурге, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований.
Агентство интернет-исследований - российская компания занимающаяся воздействием на общественное мнение в интересах действующей российской власти. Сотрудники компании занимаются распространением постов и комментариев с целью сформировать определённое общественное мнение. Агентство использует фейковые аккаунты (зарегистрированные в крупных социальных сетях, на форумах, в онлайн-изданиях и видеохостингах) для защиты и продвижения интересов Кремля во внутренней и внешней политике . Ввиду используемого им троллинга, сотрудников агентства называют ольгинские тролли или кремлеботы, а само агентство — фабрикой троллей.