Проблемные футболисты грандов РПЛ. От Кокорина до Тиля

Александр на командном фото «Зенита», но вряд ли будет в основе. «Соккер.ру» выделяет тех, кто по разным причинам вне старта.
Александр Кокорин (форвард, «Зенит»)
Почему лишний? У «Зенита» много тех, кто недоволен положением, но не так давно именно Кокорин был звездой РПЛ! Когда Дзюба уходил в «Арсенал», то форвардом для сборной России на ЧМ-18 был Кокорин. Александр в первой части того сезона тащил «Зенит» в атаке, у Артема ничего не получалось. Если бы не травма Александра, то никакого феномена Дзюбы могло не быть. А дальнейшую историю вы знаете.
Также знаете, что из Кокорина не получится в зрелом возрасте крутой вингер и инсайд – он банально слишком медленный для этого. Также из него плохой второй форвард, о чем сам говорит, предпочитая играть на острие. Подписание нового контракта с парнем, которого можно сфотографировать вместе с командой, но нельзя выпускать на поле до зимнего траснферного окна – красивый жест.
И не более, ведь с тем же успехом Кокорин мог сразу заключить соглашение с «Сочи» и ждать права сыграть, как Мамаев. Александр не сильнее Азмуна, как центральный форвард, не сильнее Дзюбы, как второй. Малком и Дриусси лучше подходят для игры флангами. Может, даже Кузяев на фланге уместнее. Кокорин будет в лучшем случае появляться со скамейки, когда Артема или Сердара поберегут. Но Александр, как Сутормин, Шатов, Смольников, Кузяев и Ерохин могут стать весной редкими гостями в основе.
Стоит уйти? В аренду – скорее всего, хотя весну проведет с парочкой показательных выходов на замену в поисках игровой практики. Семак его не бросил, хотя предлагали. Но через полгода могут переиначить подход.
Гуус Тиль (хавбек, «Спартак»)
Почему лишний? Проблема в том, что в схеме «3-5-2», если Бакаева рассматривать как плеймейкера в ромбе из полузащитников, для самого дорогого новичка в истории «Спартака» попросту нет места. Диспетчерские таланты вингера Зелимхана новый тренер Тедеско разглядел сразу. А матч против «Локомотива» убедил, что хавбек может выдавать голевые передачи.
Вот и получается, что для Тедеско может быть важнее на поле Кутепов – третий защитник к парочке Джикии и Жиго, а также правый латераль Мельгарехо – наследство от экспериментов Кононова, нежели молодой голландец, который играет специфически. Понятно, почему Гуус заинтересовал – свой Еременко «Спартаку» был нужен давно, хотя даже из Романа удары и голы не выжали.
Но приехал Тиль и у него при Кононове ничего не получается. Раз при Тедеско не получается у Шюррле – странно смотрится неуверенная игра опытного немца в новой модели, то и Гуус может оказаться инородным телом. Вот так получается, если не увольняешь вовремя Кононова. Тедеско был доступен с лета, и команду из квалификации Лиги Европы он бы тоже возглавил, и набрал бы игроков под себя. Но «Спартак» надевает штаны через голову, поэтому Бакаев – хороший плеймейкер, Тиль – в подвешенном состоянии. Как его запихнуть в основе – загадка.
Стоит уйти? Если Бакаев станет десяткой по тактике, а не только по номеру, Умяров, Зобнин и Крал закроют центр поля, а Тилю не найдут неожиданную новую позицию, то да – придется продать контракт голландца. Благо молодой, много не потеряют.
Лукас Сантос (атакующий хавбек, ЦСКА)
Почему лишний? Не второй Вагнер Лав и не второй Муса. В футболе нет предубеждений к людям в районе 165 сантиметров – это рост Марадоны. И вингер «Динамо» Жоаозиньо, и тот же Карадениз являются безусловными звездами РПЛ. Но не каждая игровая модель позволяет держать на поле человека, который не может высоко и агрессивно прессинговать.
Давайте считать. Сигурдссон – нежный исландец, Арнор, как и Чалов, бездарно давят на соперников при отборе мяча. Влашич тоже не гений защиты. Следовательно, нельзя выпускать маленького парня с одним отбором мяча и одним перехватом на десять полных матчей. Непонятно тогда, зачем тогда Лукаса Сантоса подписывали? Ганчаренко явно не понимает, куда его поставить, чтобы схема работала и была полноценной.
При этом и атакующий потенциал Лукаса далек от потенциала того же Жоаозиньо – бразилец с российским паспортом выдает много правильных кроссов и последних пасов. А Сантос не вингер, не плеймейкер, не помощник Влашичу во второй линии прессинга, не связующее звено. Бразильцу всего 20 лет, пришел в аренду – тут не история Тиля с миллионными вложениями, но обидно, что место в заявке занимает, атаку усиливать часто нужно, а некем.
Стоит уйти? Если новичок, на которого рассчитывали в ЦСКА, не сможет стать вторым Бекао, а останется вторым Витиньо – только хуже, то из лавки «армейцев» отправится в Бразилию первым же самолетом, когда закончится аренда.
Соломон Кверквелия (защитник, «Локомотив»)
Почему лишний? Недавно был звездой РПЛ среди оборонцев. Грузин так хорошо играл, что его звали даже середняки АПЛ. Зря не уехал, ведь сейчас у него проблемы. Сначала у железно основного футболиста Сёмина появились проблемы со здоровьем, но уже в августе Соломон был готов делиться игровой мудростью с соперниками Гильерме. При этом за долгие месяцы на поле мелькнул даже Магкеев, а Кверквелия в глухом запасе!
Конечно, все стороны обсуждения – руководство клуба, футболист и Сёмин, отрицают наличие конфликта, но вряд ли все так просто. Дело, конечно, не в размолвках босса «Локомотива» с грузинской фамилией и агента Соломона – если защитник затаил обиду, что не отпустили в «Лестер», то еще на Геркуса стоит обижаться. Но Сёмин, увидев готовность Кверквелии, прикупил Мурильо и ставит его в опорную зону и центр обороны.
И поскольку защитники и Гильерме нередко ошибаются – хотя через неделю могут сыграть надежно, то вопрос, почему Кверквелию не пробуют вернуть в линию с Чорлукой, остается открытым. Возможно, у Соломона та же болезнь, что у Чалова – грусть от нереализованного трансфера в АПЛ, но это вряд ли. Но Сёмин перестал доверять грузину, хотя считает представителей этого народа в заявке магнитами для титулов.
Стоит уйти? Вряд ли Кверквелия хочет быть кроличьей лапкой команды Сёмина в 27 лет. Если он пятый по счету центральный защитник команды – Соломону нужен новый клуб.
Иван Игнатьев (форвард, «Краснодар»)
Почему лишний? Травма выбила, но даже без нее в среднем играет по 42 минуты за матч. А еще у поклонника бокса явно непростой характер. Нападающие грандов РПЛ редко говорят, что могут перейти в «Зенит», если Галицкий одобрит трансфер. Насколько Иван профессионально относится к работе? Не знаем, но не исключено, что иногда на лавке не потому, что Мусаев ненавидит воспитанников академии «быков».
Объяснение может быть банальным – старики Берг и Ари профессиональнее. Мы ведь не все нюансы понимаем. Тут как с поздравлением Попова с днем рождения, где Карпин троллит хавбека. Или то, как любящий беречь силы в игре пешеходный болгарин работает на тренировках. Или то, как в 32 года Ивелин проводит досуг. Шутка, что старику Попову нужно усерднее работать, чтобы не помереть на поле и не заставить «Ростов» сильно плакать, может иметь ироничный, понятный в клубе подтекст.
Также имеют подтекст разговоры об Игнатьеве в «Зените» - чемпионам нужен «форвард на вырост», или «про запас». Для Ивана такой ход будет странным – Азмун и Дзюба его сожрут, но Джорджевич от роли устал, а Заболотный – не потянул. Ставка на Кокорина в качестве юного джокера несерьезная. А вот Азмун, если повзрослеет, может уехать в лигу из топ-5. При этом самому «Краснодару» надо решить, что важнее, отношение игрока или его талант? Игнатьева спасает состояние Берга – ошибок у шведа много, но одновременно Маркуса, Ивана и Ари на поле не поставить.
Стоит уйти? Только если с тренерским штабом полное непонимание. Игнатьева выручает возраст – 20 лет. У него есть время, чтобы стать умнее, а Берг и Ари – старики.
В этом списке у Ивана лучшие позиции. И заиграть в основе «Краснодара» может – если не обиделся на то, что не дали миллионный контракт, и найдет себе новый клуб за день. Но что форвард проблемный и чаще выходил со скамейки, чем в основе – факт.
Есть люди, которые пока не играют из-за травм – как Малком, или выходят на замену – как Ларссон, но им места в основах пяти самых богатых клубов РПЛ найти можно. А рассмотренные истории сложнее. В футболе всегда есть лишние, и порой это люди масштаба звезд лиги.
У каждого фаната в клубе может быть человек, которого ему не хватает в основе. У вас такой есть? Называйте своих заложников скамеек, ведь таких людей хватает в каждой команде!