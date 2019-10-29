Проблемные футболисты грандов РПЛ. От Кокорина до Тиля

сегодня, 16:30

Александр на командном фото «Зенита», но вряд ли будет в основе. «Соккер.ру» выделяет тех, кто по разным причинам вне старта.

Александр Кокорин (форвард, «Зенит»)

Почему лишний? У «Зенита» много тех, кто недоволен положением, но не так давно именно Кокорин был звездой РПЛ ! Когда Дзюба уходил в «Арсенал», то форвардом для сборной России на ЧМ -18 был Кокорин. Александр в первой части того сезона тащил «Зенит» в атаке, у Артема ничего не получалось. Если бы не травма Александра, то никакого феномена Дзюбы могло не быть. А дальнейшую историю вы знаете.

Также знаете, что из Кокорина не получится в зрелом возрасте крутой вингер и инсайд – он банально слишком медленный для этого. Также из него плохой второй форвард, о чем сам говорит, предпочитая играть на острие. Подписание нового контракта с парнем, которого можно сфотографировать вместе с командой, но нельзя выпускать на поле до зимнего траснферного окна – красивый жест.

И не более, ведь с тем же успехом Кокорин мог сразу заключить соглашение с «Сочи» и ждать права сыграть, как Мамаев. Александр не сильнее Азмуна, как центральный форвард, не сильнее Дзюбы, как второй. Малком и Дриусси лучше подходят для игры флангами. Может, даже Кузяев на фланге уместнее. Кокорин будет в лучшем случае появляться со скамейки, когда Артема или Сердара поберегут. Но Александр, как Сутормин, Шатов, Смольников, Кузяев и Ерохин могут стать весной редкими гостями в основе.

Стоит уйти? В аренду – скорее всего, хотя весну проведет с парочкой показательных выходов на замену в поисках игровой практики. Семак его не бросил, хотя предлагали. Но через полгода могут переиначить подход.

Гуус Тиль (хавбек, «Спартак»)

Почему лишний? Проблема в том, что в схеме «3-5-2», если Бакаева рассматривать как плеймейкера в ромбе из полузащитников, для самого дорогого новичка в истории «Спартака» попросту нет места. Диспетчерские таланты вингера Зелимхана новый тренер Тедеско разглядел сразу. А матч против «Локомотива» убедил, что хавбек может выдавать голевые передачи.

Вот и получается, что для Тедеско может быть важнее на поле Кутепов – третий защитник к парочке Джикии и Жиго, а также правый латераль Мельгарехо – наследство от экспериментов Кононова, нежели молодой голландец, который играет специфически. Понятно, почему Гуус заинтересовал – свой Еременко «Спартаку» был нужен давно, хотя даже из Романа удары и голы не выжали.

Но приехал Тиль и у него при Кононове ничего не получается. Раз при Тедеско не получается у Шюррле – странно смотрится неуверенная игра опытного немца в новой модели, то и Гуус может оказаться инородным телом. Вот так получается, если не увольняешь вовремя Кононова. Тедеско был доступен с лета, и команду из квалификации Лиги Европы он бы тоже возглавил, и набрал бы игроков под себя. Но «Спартак» надевает штаны через голову, поэтому Бакаев – хороший плеймейкер, Тиль – в подвешенном состоянии. Как его запихнуть в основе – загадка.

Стоит уйти? Если Бакаев станет десяткой по тактике, а не только по номеру, Умяров, Зобнин и Крал закроют центр поля, а Тилю не найдут неожиданную новую позицию, то да – придется продать контракт голландца. Благо молодой, много не потеряют.

Лукас Сантос (атакующий хавбек, ЦСКА )

Почему лишний? Не второй Вагнер Лав и не второй Муса. В футболе нет предубеждений к людям в районе 165 сантиметров – это рост Марадоны. И вингер «Динамо» Жоаозиньо, и тот же Карадениз являются безусловными звездами РПЛ . Но не каждая игровая модель позволяет держать на поле человека, который не может высоко и агрессивно прессинговать.

Давайте считать. Сигурдссон – нежный исландец, Арнор, как и Чалов, бездарно давят на соперников при отборе мяча. Влашич тоже не гений защиты. Следовательно, нельзя выпускать маленького парня с одним отбором мяча и одним перехватом на десять полных матчей. Непонятно тогда, зачем тогда Лукаса Сантоса подписывали? Ганчаренко явно не понимает, куда его поставить, чтобы схема работала и была полноценной.

При этом и атакующий потенциал Лукаса далек от потенциала того же Жоаозиньо – бразилец с российским паспортом выдает много правильных кроссов и последних пасов. А Сантос не вингер, не плеймейкер, не помощник Влашичу во второй линии прессинга, не связующее звено. Бразильцу всего 20 лет, пришел в аренду – тут не история Тиля с миллионными вложениями, но обидно, что место в заявке занимает, атаку усиливать часто нужно, а некем.

Стоит уйти? Если новичок, на которого рассчитывали в ЦСКА , не сможет стать вторым Бекао, а останется вторым Витиньо – только хуже, то из лавки «армейцев» отправится в Бразилию первым же самолетом, когда закончится аренда.

Соломон Кверквелия (защитник, «Локомотив»)

Почему лишний? Недавно был звездой РПЛ среди оборонцев. Грузин так хорошо играл, что его звали даже середняки АПЛ . Зря не уехал, ведь сейчас у него проблемы. Сначала у железно основного футболиста Сёмина появились проблемы со здоровьем, но уже в августе Соломон был готов делиться игровой мудростью с соперниками Гильерме. При этом за долгие месяцы на поле мелькнул даже Магкеев, а Кверквелия в глухом запасе!

Конечно, все стороны обсуждения – руководство клуба, футболист и Сёмин, отрицают наличие конфликта, но вряд ли все так просто. Дело, конечно, не в размолвках босса «Локомотива» с грузинской фамилией и агента Соломона – если защитник затаил обиду, что не отпустили в «Лестер», то еще на Геркуса стоит обижаться. Но Сёмин, увидев готовность Кверквелии, прикупил Мурильо и ставит его в опорную зону и центр обороны.

И поскольку защитники и Гильерме нередко ошибаются – хотя через неделю могут сыграть надежно, то вопрос, почему Кверквелию не пробуют вернуть в линию с Чорлукой, остается открытым. Возможно, у Соломона та же болезнь, что у Чалова – грусть от нереализованного трансфера в АПЛ , но это вряд ли. Но Сёмин перестал доверять грузину, хотя считает представителей этого народа в заявке магнитами для титулов.

Стоит уйти? Вряд ли Кверквелия хочет быть кроличьей лапкой команды Сёмина в 27 лет. Если он пятый по счету центральный защитник команды – Соломону нужен новый клуб.

Иван Игнатьев (форвард, «Краснодар»)

Почему лишний? Травма выбила, но даже без нее в среднем играет по 42 минуты за матч. А еще у поклонника бокса явно непростой характер. Нападающие грандов РПЛ редко говорят, что могут перейти в «Зенит», если Галицкий одобрит трансфер. Насколько Иван профессионально относится к работе? Не знаем, но не исключено, что иногда на лавке не потому, что Мусаев ненавидит воспитанников академии «быков».

Объяснение может быть банальным – старики Берг и Ари профессиональнее. Мы ведь не все нюансы понимаем. Тут как с поздравлением Попова с днем рождения, где Карпин троллит хавбека. Или то, как любящий беречь силы в игре пешеходный болгарин работает на тренировках. Или то, как в 32 года Ивелин проводит досуг. Шутка, что старику Попову нужно усерднее работать, чтобы не помереть на поле и не заставить «Ростов» сильно плакать, может иметь ироничный, понятный в клубе подтекст.

Также имеют подтекст разговоры об Игнатьеве в «Зените» - чемпионам нужен «форвард на вырост», или «про запас». Для Ивана такой ход будет странным – Азмун и Дзюба его сожрут, но Джорджевич от роли устал, а Заболотный – не потянул. Ставка на Кокорина в качестве юного джокера несерьезная. А вот Азмун, если повзрослеет, может уехать в лигу из топ-5. При этом самому «Краснодару» надо решить, что важнее, отношение игрока или его талант? Игнатьева спасает состояние Берга – ошибок у шведа много, но одновременно Маркуса, Ивана и Ари на поле не поставить.

Стоит уйти? Только если с тренерским штабом полное непонимание. Игнатьева выручает возраст – 20 лет. У него есть время, чтобы стать умнее, а Берг и Ари – старики.

В этом списке у Ивана лучшие позиции. И заиграть в основе «Краснодара» может – если не обиделся на то, что не дали миллионный контракт, и найдет себе новый клуб за день. Но что форвард проблемный и чаще выходил со скамейки, чем в основе – факт.

Есть люди, которые пока не играют из-за травм – как Малком, или выходят на замену – как Ларссон, но им места в основах пяти самых богатых клубов РПЛ найти можно. А рассмотренные истории сложнее. В футболе всегда есть лишние, и порой это люди масштаба звезд лиги.

У каждого фаната в клубе может быть человек, которого ему не хватает в основе. У вас такой есть? Называйте своих заложников скамеек, ведь таких людей хватает в каждой команде!