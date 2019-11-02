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Фернандиньо пока не думает завершать карьеру футболиста

сегодня, 10:51

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о своем будущем в английском клубе. 

Я благодарю Бога за то, что он дал мне это тело. Каждые три дня я должен быть психологически готов, я должен совершенствовать свое тело. Конечно, я забочусь о себе, также у нас есть замечательный персонал, который помогает нам восстанавливаться. 

Я всегда говорил, что буду играть, пока мой разум будет позволять мне это. Главное, что я чувствую себя мотивированным и счастливым, когда выхожу на поле. Поэтому я не хочу загадывать. До 37, 38 ... 40 лет буду играть. Посмотрим.

Недавно ходили разговоры, что «Манчестер Сити» желает продлить контракт с Фернандиньо.

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