Фернандиньо пока не думает завершать карьеру футболиста

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о своем будущем в английском клубе.

Я благодарю Бога за то, что он дал мне это тело. Каждые три дня я должен быть психологически готов, я должен совершенствовать свое тело. Конечно, я забочусь о себе, также у нас есть замечательный персонал, который помогает нам восстанавливаться.

Я всегда говорил, что буду играть, пока мой разум будет позволять мне это. Главное, что я чувствую себя мотивированным и счастливым, когда выхожу на поле. Поэтому я не хочу загадывать. До 37, 38 ... 40 лет буду играть. Посмотрим.