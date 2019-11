Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча

Полузащитник «Циндао Хайню» получил самую быструю красную карточку в своей карьере. В матче китайской Первой лиги против «Наньтун Жиуин» 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.

Напомним, что Яя Туре подписал контракт с «Циндао Хайню» летом этого года.

Yaya Toure was shown a red card just 10 seconds into the game after a retaliatory kick to the opponent.



Sad to see him end his career this way!pic.twitter.com/Q3IZGhIpaI