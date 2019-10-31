«Урал» будет оспаривать удаление Бумаля

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал красную карточку полузащитника , которую игрок получил в матче против «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России.

Его спровоцировал игрок «Арсенала», конечно, мы подадим апелляцию на красную карточку, он упал картинно. Поэтому мы будем подавать жалобу и защищать своих футболистов, хотя Бумаль не первый раз так себя ведет, когда его провоцируют, он горячий парень. Тренерский штаб провел с ним беседу, поговорили с ним и обсудили этот эпизод.