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«Урал» будет оспаривать удаление Бумаля

сегодня, 15:01
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналЗакончился после серии пенальти

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал красную карточку полузащитника Петруса Бумаля, которую игрок получил в матче против «Арсенала» в 1/8 финала Кубка России.

Его спровоцировал игрок «Арсенала», конечно, мы подадим апелляцию на красную карточку, он упал картинно. Поэтому мы будем подавать жалобу и защищать своих футболистов, хотя Бумаль не первый раз так себя ведет, когда его провоцируют, он горячий парень. Тренерский штаб провел с ним беседу, поговорили с ним и обсудили этот эпизод.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 15:22
Не отменят там железная красная как бы наоборот дискву на пару матчей не обьявили.
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