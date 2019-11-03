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Вальверде: «Я не думаю об отставке. Это просто поражение»

сегодня, 01:20
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Леванте» (1:3) в матче 12-го тура Примеры.

Конечно, я не думаю об отставке, это просто поражение. Мы проиграли матч, вот и всё. После мы всегда реагируем на такие результаты, и этот раз не будет исключением.

Наше намерение состояло в том, чтобы забить второй гол, однако наша игра не позволяла создавать большую опасность у ворот соперника. Во втором тайме нам не хватало структуры, игра была слишком нестабильной, несмотря на то, что мы не думали, что матч уже выигран (Прим. - до 61-й минуты «Барселона» вела в счёте).

Да, они забили три гола, но наше отношение к игре всегда было на хорошем уровне. Соперник играл в свой футбол. Иногда подобное случается, и мы просто должны принять это. Нам нечего сказать, мы двигаемся дальше, как всегда делаем в футболе.

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   115 / 900
сегодня в 01:46
Вот мр..зь! Та на месте только по одной причине - ошибки конкурентов из Мадрида, не накосячь Атлетико и Реал в последних 2-3-х матчах тебя бы уволили.
Рома Олейник
Рома Олейник ответил cevin cigan
   206 / 900
сегодня в 01:45
Только попробуй уволиться!!!!!!!!!!!!!!!
Да, нам такая барселона нужна )))
cevin cigan
cevin cigan
   60 / 900
сегодня в 01:41
Только попробуй уволиться!!!!!!!!!!!!!!!
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