Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал волевую победу «красных» над «Астон Виллой» в игре 11-го тура АПЛ :

Не получилось реализовать хорошие моменты в первом тайме.

Не всегда верю, что «Ливерпуль» может побеждать в каждой встрече, но никогда не теряю надежды на это. В момент, когда мы сравняли счет, подумал: «Мы заслужили этого».

«Ливерпуль» знает, что может достигнуть большого успеха, но нужно быть готовыми к бою. После первого тайма внесли коррективы, так как поняли, что делаем что-то неправильно.