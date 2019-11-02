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Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

сегодня, 21:59
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу «красных» над «Астон Виллой» в игре 11-го тура АПЛ:

Не получилось реализовать хорошие моменты в первом тайме.

Не всегда верю, что «Ливерпуль» может побеждать в каждой встрече,  но никогда не теряю надежды на это. В момент, когда мы сравняли счет, подумал: «Мы заслужили этого».

«Ливерпуль» знает, что может достигнуть большого успеха, но нужно быть готовыми к бою. После первого тайма внесли коррективы, так как поняли, что делаем что-то неправильно.

Ранее своим мнением о матче поделился нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   145 / 892
сегодня в 23:16
Меня забавляют люди когда после таких матчей, где судья на 100% был против Ливерпуля начинают, что-то говорить про кабинеты, интересно эти люди хотя бы смотрели матч?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 25процентный клоун
   182 / 892
сегодня в 22:34
Кабинет
согласен,что кабинет,ведь засчитали два мяча,вместо трёх.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил sihafazatron
   182 / 892
сегодня в 22:34
да согласен. но и фартит им. как соперники на ровном месте пенали в свои ворота привозят, особенно лестер
особенно МЮ рекордстмен по пробитию и не забитию левых пенок.
sihafazatron
sihafazatron ответил АПЛ рулит
   10 / 892
сегодня в 22:23
Набирают очки потому что на мое мнение у команды есть характер и они бьются до конца. У меня такое ощущение что Ливерпуль использует Ферги-тайм.
да согласен. но и фартит им. как соперники на ровном месте пенали в свои ворота привозят, особенно лестер
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил sihafazatron
   359 / 892
сегодня в 22:19
в последнее время тяжеловато даются победы ливеру, но все равно набирают очки постоянно.
Набирают очки потому что на мое мнение у команды есть характер и они бьются до конца.
У меня такое ощущение что Ливерпуль использует Ферги-тайм.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 892
сегодня в 22:17
Кабинет
Triem
Triem
   480 / 892
сегодня в 22:14
Плтрепали нервы своим фанам, но пронесло. С победой ливерских!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   359 / 892
сегодня в 22:12
Это на 100% заслуженная победа!
sihafazatron
sihafazatron
   10 / 892
сегодня в 22:02
в последнее время тяжеловато даются победы ливеру, но все равно набирают очки постоянно.
EAGinLE
EAGinLE
   83 / 892
сегодня в 22:00
С победой .
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