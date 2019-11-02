Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал волевую победу «красных» над «Астон Виллой» в игре 11-го тура АПЛ:
Не получилось реализовать хорошие моменты в первом тайме.
Не всегда верю, что «Ливерпуль» может побеждать в каждой встрече, но никогда не теряю надежды на это. В момент, когда мы сравняли счет, подумал: «Мы заслужили этого».
«Ливерпуль» знает, что может достигнуть большого успеха, но нужно быть готовыми к бою. После первого тайма внесли коррективы, так как поняли, что делаем что-то неправильно.
Ранее своим мнением о матче поделился нападающий «Ливерпуля» Садио Мане.
У меня такое ощущение что Ливерпуль использует Ферги-тайм.
У меня такое ощущение что Ливерпуль использует Ферги-тайм.