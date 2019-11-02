Инсинье: «ВАР в одинаковых ситуациях работает по-разному»

Нападающий «Наполи» прокомментировал поражение в игре с «Ромой» в рамках 11-го тура чемпионата Италии:

Футболисты приносят извинения фанатам, мы должны были сделать большее.

После того, что произошло в среду, выходить на поле непросто. Также сегодня в нашу пользу был назначен пенальти с помощью ВАР, а в аналогичной ситуации в матче с «Аталантой» этого не было сделано. Если ВАР работает для всех, то это одно. А вот если он работает не для каждого, то это другое.

Анчелотти уже говорил с игроками. Нам нужно быть уверенными в себе, потому что во вторник нас ждет очень важная встреча.