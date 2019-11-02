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Инсинье: «ВАР в одинаковых ситуациях работает по-разному»

сегодня, 22:33
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал поражение в игре с «Ромой» в рамках 11-го тура чемпионата Италии:

Футболисты приносят извинения фанатам, мы должны были сделать большее.

После того, что произошло в среду, выходить на поле непросто. Также сегодня в нашу пользу был назначен пенальти с помощью ВАР, а в аналогичной ситуации в матче с «Аталантой» этого не было сделано. Если ВАР работает для всех, то это одно. А вот если он работает не для каждого, то это другое.

Анчелотти уже говорил с игроками. Нам нужно быть уверенными в себе, потому что во вторник нас ждет очень важная встреча.

Ранее своем мнением о матче поделился наставник «Наполи» Карло Анчелотти.

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   22 / 892
сегодня в 22:36
Хочешь что бы ВАР играл на тебя - переходи в интер. Аха-ха)
h8you
h8you
   33 / 892
сегодня в 22:35
карлик играть учись
И о каком аналогичном случает говорит этот клоун?тут чистая рука,там льоренте первый фолил положив руку на игрока аталанты
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