Бубнов: «Нарушение Бийола не тянуло на вторую желтую карточку»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА .

Результат встречи получился неожиданным, так как расклад сил был явно не в пользу армейцев. Не ожидал, что переживающему не лучшие времена ЦСКА удастся зацепиться за очки в гостях у лидера чемпионата. Но команда Виктора Гончаренко приятно удивила и провела очень хороший матч, а до удаления и вовсе играла с «Зенитом» на равных. Да и в меньшинстве армейцы грамотно оборонялись, позволив сопернику отличиться лишь однажды.

Безусловно, на ход встречи оказал влияние гол Влашича под занавес первого тайма, но не сказал бы, что «Зенит» после него затрясся. Хозяева продолжали методически атаковать ворота Акинфеева и регулярно создавали моменты, часто наносили удары. Разве что во второй половине матча петербуржцы перешли на примитивный футбол с забросами вперед на Дзюбу в расчете на скидку и последующий удар. Иногда получалось, но в целом ЦСКА все равно неплохо оборонялся.

Что касается удаления Бийола, то мне тоже не до конца понятно, за что была показана желтая карточка. Нет сомнений, что это опасная игра, но я видел массу подобных моментов, где штрафной назначался в противоположную сторону. Как-никак Бийол попросту не мог предугадать, что из-за спины выскочит Барриос, и опустить уже поднятую ногу. Быть может, в этом эпизоде и стоило зафиксировать нарушение правил, но на карточку оно не тянуло. Злого умысла со стороны Бийола точно не было.

При этом ощущения, что «Зенит» уж в большинстве-то додавит ЦСКА , не появилось. Все-таки футбол — не хоккей, и потеря одного игрока здесь не оказывает такого влияния на рисунок игры. Было понятно, что армейцы еще больше отойдут назад и будут оборонять добытое преимущество. Более того, гости не забывали о контратаках и порой даже доставляли Кержакову неудобства — моменты были у Чалова и Кучаева.