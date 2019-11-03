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Бубнов: «Нарушение Бийола не тянуло на вторую желтую карточку»

03 ноября 2019, 08:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА.

Результат встречи получился неожиданным, так как расклад сил был явно не в пользу армейцев. Не ожидал, что переживающему не лучшие времена ЦСКА удастся зацепиться за очки в гостях у лидера чемпионата. Но команда Виктора Гончаренко приятно удивила и провела очень хороший матч, а до удаления и вовсе играла с «Зенитом» на равных. Да и в меньшинстве армейцы грамотно оборонялись, позволив сопернику отличиться лишь однажды.

Безусловно, на ход встречи оказал влияние гол Влашича под занавес первого тайма, но не сказал бы, что «Зенит» после него затрясся. Хозяева продолжали методически атаковать ворота Акинфеева и регулярно создавали моменты, часто наносили удары. Разве что во второй половине матча петербуржцы перешли на примитивный футбол с забросами вперед на Дзюбу в расчете на скидку и последующий удар. Иногда получалось, но в целом ЦСКА все равно неплохо оборонялся.

Что касается удаления Бийола, то мне тоже не до конца понятно, за что была показана желтая карточка. Нет сомнений, что это опасная игра, но я видел массу подобных моментов, где штрафной назначался в противоположную сторону. Как-никак Бийол попросту не мог предугадать, что из-за спины выскочит Барриос, и опустить уже поднятую ногу. Быть может, в этом эпизоде и стоило зафиксировать нарушение правил, но на карточку оно не тянуло. Злого умысла со стороны Бийола точно не было.

При этом ощущения, что «Зенит» уж в большинстве-то додавит ЦСКА, не появилось. Все-таки футбол — не хоккей, и потеря одного игрока здесь не оказывает такого влияния на рисунок игры. Было понятно, что армейцы еще больше отойдут назад и будут оборонять добытое преимущество. Более того, гости не забывали о контратаках и порой даже доставляли Кержакову неудобства — моменты были у Чалова и Кучаева.

Конечно, для ЦСКА в его нынешнем состоянии и при том сценарии, в котором развивалась игра, ничья стала сродни победе. Для «Зенита» же это крайне неприятная потеря очков, и хорошо еще, что «Локомотив» тоже допустил осечку. Еще посмотрим, как сыграет «Краснодар», но такой результат центрального матча пойдет чемпионской гонке на пользу. Преследователи «Зенита» получили хорошую возможность сократить отставание.

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Valeron112
Valeron112 ответил serh62
   590 / 946
06 ноября в 15:56
ты прав...нечего ныть...нужно было просто в удобном эпизоде отправить азмуна на койку...до конца сезона. вот тогда все были бы довольны. помню как ваш кержаков испугался ехать играть в раменское, когда травмировал игрока сатурна в питере...ТРУСЫ одни в вашей команде . их и футболерами то назвать нельзя
ООО бестрашная команда хлеба и воды ))) у вас через ногу все стеклянные молчал бы )))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Гавроша
   608 / 946
03 ноября в 21:08
А когда петтай не засчитал два чистых гола Зенита, не назначил пенальти в ворота цска и не удалил их игрока - где был бубнов?
Помню тот матч, тогда еще пес сказал, что Зенит играл грязно...
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
03 ноября в 20:53
А когда петтай не засчитал два чистых гола Зенита, не назначил пенальти в ворота цска и не удалил их игрока - где был бубнов?
Дед Мазая
Дед Мазая ответил halfbeek
   821 / 946
03 ноября в 14:48
Давать вторую в спорной ситуации, которую арбитр сначала пропустил, а потом под давлением игроков Зенита отреагировал было ошибкой. Но бывали случаи когда желтые в подобной ситуации все таки давали. Тут пострадала игра и мы зрители, так как ожидаемая борьба равных перешла в дожимание слабого. Большинство нейтральных болельщиков склонились в сторону армейцев что и видно по постам .
Почему пропустил? Мяч был у Зенита и игру судья остановил после повторного нарушения у штрафной ЦСКА. Называется отложенный штраф...
На мой взгляд, карточка правильная. А видел-не видел, хотел - не хотел - это уже вопросы не к судье...
Жаль, что не удержал ЦСКА счет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 13:59
Федуны-Гинеры взростили поколение "Лапочкино-Москалёво-Вилковских" судей.....

А теперь и сами не рады.....))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   7 / 946
03 ноября в 12:55
Добавлю, что решений не в пользу немосковских команд в играх с Зенитом было также очень много
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   7 / 946
03 ноября в 12:53
Это ловля блох. Таких историй неясных и удивительных как в упомянут ом матче с участием зенита можно привести на порядок больше, начиная со знаменитого матча открытия распил Арены с Уралом и включая домашний матч Уфы на петровском. О судействе я молчу. Вопрос гораздо шире. Менеджмент зенита, возглавлявшийся такими личностями как митрофанов. Фурсенко, Дюков мягко говоря не джентльмены, что является одной из причин опять же мягко говоря все народной неприязни к Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   29 / 946
03 ноября в 12:48
Уважаемый, мой текст это ответ на твои фантазии и измышления по поводу московских команд. Поскольку речь об объективности, то именно в этом аспекте и упомянут светлое имя гр. Дюкова не более того. Я не буду клеймит позором менеджмент Зенита, который тесно связан с этим гражданином, достаточно упомянуть "агрессивную" по его словам трансферную политику Зенита, основной целью которой было за госсчет ослабить конкурентов, беря всех подряд, чтобы никому не досталось. В результате оказались потерянным для Сб. России многие футболисты. Список сам приведешь. Одного этого более чем достаточно для презрения, учитывая, что все это за счёт бюджета. Можно ещё привести много чего для пояснения причин такого отношения к Зениту не только меня, но и большинства на этом сайте.
Ну так РПЛ.....чему удивляться то.....

Значит когда Мордовия - ЦСКА 3:0 после первого тайма ...а после второго 4:6 в пользу москвичей - это в порядке вещей...
А когда судья принял ряд решений не в пользу Москвы - армаггедон и апокалипсис....???
Бомж немытый
Бомж немытый ответил serh62
   8 / 946
03 ноября в 12:33
ты прав...нечего ныть...нужно было просто в удобном эпизоде отправить азмуна на койку...до конца сезона. вот тогда все были бы довольны. помню как ваш кержаков испугался ехать играть в раменское, когда травмировал игрока сатурна в питере...ТРУСЫ одни в вашей команде . их и футболерами то назвать нельзя
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 946
    03 ноября в 11:46
    Почему молчит Егоров???
    BCB
    BCB
       63 / 946
    03 ноября в 11:45
    поэтому вся страна ненавидит зенит за такие вот игры где против одной команды играет судья
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    03 ноября в 11:45
    Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую „работу“.
    serh62
    serh62 ответил Valeron112
       176 / 946
    03 ноября в 11:39
    Играть нужно , а не карточки считать ) кони отскочили .
    ты прав...нечего ныть...нужно было просто в удобном эпизоде отправить азмуна на койку...до конца сезона. вот тогда все были бы довольны. помню как ваш кержаков испугался ехать играть в раменское, когда травмировал игрока сатурна в питере...ТРУСЫ одни в вашей команде . их и футболерами то назвать нельзя
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       279 / 946
    03 ноября в 11:39
    Что там приятного в этой игре? Зенит откровенно валял Ваньку( не черномазого)в первом тайме.Итог корявой игры обеих команд на табло.Видится что нашему Зениту с такой убогой игрой немцы вдуют во вторник на пол карася.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Jeck Denielse
       7 / 946
    03 ноября в 11:36
    Уважаемый, мой текст это ответ на твои фантазии и измышления по поводу московских команд. Поскольку речь об объективности, то именно в этом аспекте и упомянут светлое имя гр. Дюкова не более того. Я не буду клеймит позором менеджмент Зенита, который тесно связан с этим гражданином, достаточно упомянуть "агрессивную" по его словам трансферную политику Зенита, основной целью которой было за госсчет ослабить конкурентов, беря всех подряд, чтобы никому не досталось. В результате оказались потерянным для Сб. России многие футболисты. Список сам приведешь. Одного этого более чем достаточно для презрения, учитывая, что все это за счёт бюджета. Можно ещё привести много чего для пояснения причин такого отношения к Зениту не только меня, но и большинства на этом сайте.
    serh62
    serh62
       176 / 946
    03 ноября в 11:35
    сколько уже было предвзятого судейства против ЦСКА в этом сезоне... все началось уже в игре с сочи, когда Чалов разбил своим носом руку игрока соперника, и продолжается до сих пор.
    Союзник противников
    Союзник противников
       23 / 946
    03 ноября в 11:32
    Пустое,Сашок! Александр Винирович всё обелит! Надо было двум "автобусам"-незадачливым Кучаеву и Чалову в конце реализовать свои моменты,и сейчас бы обсуждали плачь газенитовской Ярославны.
    serh62
    serh62 ответил RamonCSKA
       176 / 946
    03 ноября в 11:31
    как вообще судью с такой репцтацией и уровнем могли назначить на центр матч , тут вопрос к егорову
    так это специально делается, что бы, как сказал смолов, отдать первое место миллеру...
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       345 / 946
    03 ноября в 11:26
    как вообще судью с такой репцтацией и уровнем могли назначить на центр матч , тут вопрос к егорову
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       364 / 946
    03 ноября в 11:20
    Короче, нужно подбежать к игроку упасть и начать биться головой об бутсу , а потом требовать его удаления.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       366 / 946
    03 ноября в 11:19
    Лан вам ныть, армейцы, вот помню у зенитчиков 2 честных гола украли в ваши ворота и 3 очка превратили в ноль, что-то тогда вы не ныли))
    serh62
    serh62
       176 / 946
    03 ноября в 11:11
    "Уважаемый дяденька судья! Пишут тебе мальчики из газовой столицы России. К нам сейчас заходил наш главный акционер и поставил нам задачу победить. Мы сами не можем, поэтому просим твоей помощи.

    Нам кажется, что у ЦСКА слишком много игроков. Не можешь ли ты удалить кого-то из них? Пусть идёт в раздевалку. А лучше двоих - так ведь будет проще победить. И пусть там даже не будет опасной игры, наш Максимка покажет тебе, что ему очень больно. Те, кто посмотрят повтор, не скажут тебе ни слова: они уже акционеры "Газпрома".

    А потом поставь нам ещё пенальти. У нас есть Дзюба, он упадёт в штрафной и покажет, что ему очень больно. Он ведь сам Максимку учил. Оцени пожалуйста работу ученика и учителя и скажи кто лучше.

    А ещё у нас есть иранский мученик. Он хороший, не типичный парень. Играть не умеет, но зато желания куча. Немного нервный правда - проигрывать не умеет совсем. Видел бы ты, как он на тренировках прямыми ногами летает! Уууух! Ну в общем он сам тебе покажет. Ну ты его не ругай - просто посмотри. И пусть в Англии за это красные дают, но мы же не проклятые европейцы!

    А ещё мы недавно открыли секцию свинства. Нас так учат: не отдавать мяч. Никогда. Даже если это какое то вонючее слово фэйр - плэй. Мы люди неграмотные, необразованные не знаем таких слов. Ну и плевать.

    А ещё мы драться умеем. Наш самый большой мальчик ещё тот дикарь. И мы все за его постоим. Только ты его тоже не удаляй. Наоборот - лучше ихнего ещё разок удали.

    Ну и просмотри наши нарушения правил. Мы всегда чисто играем, если ты ещё не понял. А если мы выиграем, то пару акций "Газпрома" подарим. Будешь всю в достатке. Ну и собственно жить ты будешь, только если мы победим.

    С уважением, парни в грязной бомжовской голубой форме
    oFANATo
    oFANATo
       13 / 946
    03 ноября в 11:10
    Смолов был прав насчет газпроекта - зажрались вообще, им вообще можно не играть, за них все газпром решит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Ваня лучший
       29 / 946
    03 ноября в 11:08
    Осталось только биографию Дюкова привести с перечнем его возможностей и обязанностей и все встанет на место и с тобой и с твоим не достойным клубом. Не забудь только про список немосковских команд, засуженных в бользу Зенита. Для объективности.
    Мне то зачем биография Дюкова......
    Каждый находит в футболе что ищет......
    Кому то футбол....
    Кому то скандалы-интриги-расследования.....

    Всем же известно....ваше пребывание здесь зависит не от игры.....как таковой.....
    А наличия шумной чебатухи....с обязательным присутствием Кокорина...Газпрома и пр...

    А посему и продолжайте ждать революцию 2024-го года с неизменным "падением Газпрома" .....а мы в свою очередь сделаем вид что нам интересно и с удовольствием в 268-й раз почитаем ваши опусы про "подонка Кокорина"..."жуткий Газпром"...и "хряков".....
    serh62
    serh62
       176 / 946
    03 ноября в 11:01
    нужно вспомнить что говорил Слуцкий про наших судей. их нужно бить, и бить так что бы больше не было желания свистеть...
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    03 ноября в 10:56
    Арбитров надо не назначать, а выбирать по жребию. Московские и питерские арбитры пускай судят только ПФЛ и не выше.
    Valeron112
    Valeron112 ответил halfbeek
       590 / 946
    03 ноября в 10:48
    То есть не обращать внимания на удаления твоих игроков. Ситуация невероятная.
    Т.е. играть до конца , не ныть из-за ошибочного решения.
    halfbeek
    halfbeek ответил Valeron112
       244 / 946
    03 ноября в 10:44
    Играть нужно , а не карточки считать ) кони отскочили .
    То есть не обращать внимания на удаления твоих игроков. Ситуация невероятная.
    Valeron112
    Valeron112
       590 / 946
    03 ноября в 10:42
    Играть нужно , а не карточки считать ) кони отскочили .
    halfbeek
    halfbeek ответил Cremen
       244 / 946
    03 ноября в 10:40
    Кони находят тысячи причин оправдания своей никчемной игры.
    Чего же тогда Зенит со своей великолепной игрой не смог додавить коней с их никчемной игрой и с урезанным составом.
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