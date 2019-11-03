Бубнов: «Нарушение Бийола не тянуло на вторую желтую карточку»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА.
Результат встречи получился неожиданным, так как расклад сил был явно не в пользу армейцев. Не ожидал, что переживающему не лучшие времена ЦСКА удастся зацепиться за очки в гостях у лидера чемпионата. Но команда Виктора Гончаренко приятно удивила и провела очень хороший матч, а до удаления и вовсе играла с «Зенитом» на равных. Да и в меньшинстве армейцы грамотно оборонялись, позволив сопернику отличиться лишь однажды.
Безусловно, на ход встречи оказал влияние гол Влашича под занавес первого тайма, но не сказал бы, что «Зенит» после него затрясся. Хозяева продолжали методически атаковать ворота Акинфеева и регулярно создавали моменты, часто наносили удары. Разве что во второй половине матча петербуржцы перешли на примитивный футбол с забросами вперед на Дзюбу в расчете на скидку и последующий удар. Иногда получалось, но в целом ЦСКА все равно неплохо оборонялся.
Что касается удаления Бийола, то мне тоже не до конца понятно, за что была показана желтая карточка. Нет сомнений, что это опасная игра, но я видел массу подобных моментов, где штрафной назначался в противоположную сторону. Как-никак Бийол попросту не мог предугадать, что из-за спины выскочит Барриос, и опустить уже поднятую ногу. Быть может, в этом эпизоде и стоило зафиксировать нарушение правил, но на карточку оно не тянуло. Злого умысла со стороны Бийола точно не было.
При этом ощущения, что «Зенит» уж в большинстве-то додавит ЦСКА, не появилось. Все-таки футбол — не хоккей, и потеря одного игрока здесь не оказывает такого влияния на рисунок игры. Было понятно, что армейцы еще больше отойдут назад и будут оборонять добытое преимущество. Более того, гости не забывали о контратаках и порой даже доставляли Кержакову неудобства — моменты были у Чалова и Кучаева.
Конечно, для ЦСКА в его нынешнем состоянии и при том сценарии, в котором развивалась игра, ничья стала сродни победе. Для «Зенита» же это крайне неприятная потеря очков, и хорошо еще, что «Локомотив» тоже допустил осечку. Еще посмотрим, как сыграет «Краснодар», но такой результат центрального матча пойдет чемпионской гонке на пользу. Преследователи «Зенита» получили хорошую возможность сократить отставание.
На мой взгляд, карточка правильная. А видел-не видел, хотел - не хотел - это уже вопросы не к судье...
Жаль, что не удержал ЦСКА счет...
На мой взгляд, карточка правильная. А видел-не видел, хотел - не хотел - это уже вопросы не к судье...
Жаль, что не удержал ЦСКА счет...
А теперь и сами не рады.....))
А теперь и сами не рады.....))
Значит когда Мордовия - ЦСКА 3:0 после первого тайма ...а после второго 4:6 в пользу москвичей - это в порядке вещей...
А когда судья принял ряд решений не в пользу Москвы - армаггедон и апокалипсис....???
Значит когда Мордовия - ЦСКА 3:0 после первого тайма ...а после второго 4:6 в пользу москвичей - это в порядке вещей...
А когда судья принял ряд решений не в пользу Москвы - армаггедон и апокалипсис....???
Нам кажется, что у ЦСКА слишком много игроков. Не можешь ли ты удалить кого-то из них? Пусть идёт в раздевалку. А лучше двоих - так ведь будет проще победить. И пусть там даже не будет опасной игры, наш Максимка покажет тебе, что ему очень больно. Те, кто посмотрят повтор, не скажут тебе ни слова: они уже акционеры "Газпрома".
А потом поставь нам ещё пенальти. У нас есть Дзюба, он упадёт в штрафной и покажет, что ему очень больно. Он ведь сам Максимку учил. Оцени пожалуйста работу ученика и учителя и скажи кто лучше.
А ещё у нас есть иранский мученик. Он хороший, не типичный парень. Играть не умеет, но зато желания куча. Немного нервный правда - проигрывать не умеет совсем. Видел бы ты, как он на тренировках прямыми ногами летает! Уууух! Ну в общем он сам тебе покажет. Ну ты его не ругай - просто посмотри. И пусть в Англии за это красные дают, но мы же не проклятые европейцы!
А ещё мы недавно открыли секцию свинства. Нас так учат: не отдавать мяч. Никогда. Даже если это какое то вонючее слово фэйр - плэй. Мы люди неграмотные, необразованные не знаем таких слов. Ну и плевать.
А ещё мы драться умеем. Наш самый большой мальчик ещё тот дикарь. И мы все за его постоим. Только ты его тоже не удаляй. Наоборот - лучше ихнего ещё разок удали.
Ну и просмотри наши нарушения правил. Мы всегда чисто играем, если ты ещё не понял. А если мы выиграем, то пару акций "Газпрома" подарим. Будешь всю в достатке. Ну и собственно жить ты будешь, только если мы победим.
С уважением, парни в грязной бомжовской голубой форме
Нам кажется, что у ЦСКА слишком много игроков. Не можешь ли ты удалить кого-то из них? Пусть идёт в раздевалку. А лучше двоих - так ведь будет проще победить. И пусть там даже не будет опасной игры, наш Максимка покажет тебе, что ему очень больно. Те, кто посмотрят повтор, не скажут тебе ни слова: они уже акционеры "Газпрома".
А потом поставь нам ещё пенальти. У нас есть Дзюба, он упадёт в штрафной и покажет, что ему очень больно. Он ведь сам Максимку учил. Оцени пожалуйста работу ученика и учителя и скажи кто лучше.
А ещё у нас есть иранский мученик. Он хороший, не типичный парень. Играть не умеет, но зато желания куча. Немного нервный правда - проигрывать не умеет совсем. Видел бы ты, как он на тренировках прямыми ногами летает! Уууух! Ну в общем он сам тебе покажет. Ну ты его не ругай - просто посмотри. И пусть в Англии за это красные дают, но мы же не проклятые европейцы!
А ещё мы недавно открыли секцию свинства. Нас так учат: не отдавать мяч. Никогда. Даже если это какое то вонючее слово фэйр - плэй. Мы люди неграмотные, необразованные не знаем таких слов. Ну и плевать.
А ещё мы драться умеем. Наш самый большой мальчик ещё тот дикарь. И мы все за его постоим. Только ты его тоже не удаляй. Наоборот - лучше ихнего ещё разок удали.
Ну и просмотри наши нарушения правил. Мы всегда чисто играем, если ты ещё не понял. А если мы выиграем, то пару акций "Газпрома" подарим. Будешь всю в достатке. Ну и собственно жить ты будешь, только если мы победим.
С уважением, парни в грязной бомжовской голубой форме
Каждый находит в футболе что ищет......
Кому то футбол....
Кому то скандалы-интриги-расследования.....
Всем же известно....ваше пребывание здесь зависит не от игры.....как таковой.....
А наличия шумной чебатухи....с обязательным присутствием Кокорина...Газпрома и пр...
А посему и продолжайте ждать революцию 2024-го года с неизменным "падением Газпрома" .....а мы в свою очередь сделаем вид что нам интересно и с удовольствием в 268-й раз почитаем ваши опусы про "подонка Кокорина"..."жуткий Газпром"...и "хряков".....
Каждый находит в футболе что ищет......
Кому то футбол....
Кому то скандалы-интриги-расследования.....
Всем же известно....ваше пребывание здесь зависит не от игры.....как таковой.....
А наличия шумной чебатухи....с обязательным присутствием Кокорина...Газпрома и пр...
А посему и продолжайте ждать революцию 2024-го года с неизменным "падением Газпрома" .....а мы в свою очередь сделаем вид что нам интересно и с удовольствием в 268-й раз почитаем ваши опусы про "подонка Кокорина"..."жуткий Газпром"...и "хряков".....