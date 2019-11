«Лестер» с Роджерсом выиграл 12 встреч, больше только у двух команд

«Лестер», победив со счетом 2:0 «Кристал Пэлас», одержал двенадцатую победу после назначения североирландского специалиста на пост главного тренера.

С этого времени больше выигрышей только у «Ливерпуля» (19) и «Манчестер Сити» (17).

12 - This was Leicester’s 12th Premier League win under Brendan Rodgers – since his first game in charge, only Liverpool (19) and Man City (17) have won more than the Foxes. Surge. pic.twitter.com/TUpHirQGPD