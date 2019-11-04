Футболисты «Лейпцига» вылетели в Санкт-Петербург

«Лейпциг» сегодня днем отправился в Санкт-Петербург на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Недавно стало известно, что этот поединок обслужит израильская бригада арбитров.
|Зенит0 : 2РБ Лейпциг
|Матч завершен
«Лейпциг» сегодня днем отправился в Санкт-Петербург на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
Недавно стало известно, что этот поединок обслужит израильская бригада арбитров.
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Порвать их на меха!
Порвать их на меха!