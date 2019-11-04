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Футболисты «Лейпцига» вылетели в Санкт-Петербург

04 ноября 2019, 14:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» сегодня днем отправился в Санкт-Петербург на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Недавно стало известно, что этот поединок обслужит израильская бригада арбитров.

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Все комментарии
viv
viv
   126 / 946
04 ноября в 18:45
Что то за лазурных тревожно.....
муха цокотуха
муха цокотуха
   448 / 946
04 ноября в 16:41
Палечу с друганами на перехват

вжу-вжу-вжу
stavr74
stavr74
   211 / 946
04 ноября в 16:34
Завтра Вся РОССИЯ будет болеть за РБ Лейпциг
муха цокотуха
муха цокотуха
   448 / 946
04 ноября в 16:32
ЗЗдеЗь их ЖЖдёт Сталинград

вжу-вжу-вжу
stavr74
stavr74 ответил Т34
   211 / 946
04 ноября в 16:32
Тёрки взяли зенит драть?
Вазелин взяли))))
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
04 ноября в 16:12
Грозная команда и на ходу.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Jeck Denielse
   5 / 946
04 ноября в 15:50
Ты видишь на фото немцев ??
Если бы Гитлер дожил до наших дней, то всё равно застрелился. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Бомж немытый
   5 / 946
04 ноября в 15:49
Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
При чём тут евреи?)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
04 ноября в 15:49
Удачи вам, парни! Побеждайте проект в Питере!
drug01
drug01
   123 / 946
04 ноября в 15:28
Встретим хорошо!!!!
Т34
Т34
   27 / 946
04 ноября в 15:22
Тёрки взяли зенит драть?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Бомж немытый
   29 / 946
04 ноября в 15:15
Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
Ты видишь на фото немцев ??
serh62
serh62
   176 / 946
04 ноября в 15:13
удачи ЛЕЙПЦИГУ в игре с зенитом
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 15:11
Гена их встретит с речью.
Бомж немытый
Бомж немытый
   8 / 946
04 ноября в 15:09
Немцы накажут расхитителей государственной собственности.
Clavан
Clavан
   250 / 946
04 ноября в 15:06
Удачи Зениту!
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 15:03
Фрицы снова готовят блокаду.
Порвать их на меха!
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
04 ноября в 15:01
фотки победителей
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
04 ноября в 14:59
Наваляют бакланам и вылетят обратно!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   608 / 946
04 ноября в 14:58
К стадиону приедут на конском автобусе?
nubom
nubom
   68 / 946
04 ноября в 14:55
Мюллер идет по коридору...
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
04 ноября в 14:52
Улетят с плохим настроением после поражения.
Don trambon
Don trambon
   64 / 946
04 ноября в 14:44
главное что вилков уже приземлился гыгыгы
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