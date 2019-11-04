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Полузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича в составе «Зенита»

04 ноября 2019, 19:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» Лиге чемпионов.

«Зениту» нужна победа, нам тоже. Мы ориентируемся на себя, надо выполнять свой план с первой до последней секунды. У нас очень ровная группа. При жеребьевке поняли, что каждый может обыграть каждого. Так и получается. Это равная группа. Когда мы показываем, что умеем, тогда обыграем любого.

Кого бы выделил в «Зените»? Не хочу выделять одного. Но Иванович играл в больших клубах, а это говорит о многом. 

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился наставник «Зенита» Сергей Семак.

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   504 / 946
05 ноября в 00:52
Если Зенит сыграет очень внимательно в защите и сможет проводить острые контратаки, то шанс выиграть дома у Зенита есть, но мы должны увидеть сплочённый коллектив и его характер.
cska plus
cska plus
   18 / 946
04 ноября в 19:28
Про Дзюбу ничего не знает, это оплошность гены.
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