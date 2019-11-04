Полузащитник «Лейпцига» выделил Ивановича в составе «Зенита»

Полузащитник «Лейпцига» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» Лиге чемпионов.

«Зениту» нужна победа, нам тоже. Мы ориентируемся на себя, надо выполнять свой план с первой до последней секунды. У нас очень ровная группа. При жеребьевке поняли, что каждый может обыграть каждого. Так и получается. Это равная группа. Когда мы показываем, что умеем, тогда обыграем любого.

Кого бы выделил в «Зените»? Не хочу выделять одного. Но Иванович играл в больших клубах, а это говорит о многом.