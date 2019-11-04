Клопп ответил Гвардиоле: «Мане - не симулянт»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который назвал нападающего «красных» Садио Мане симулянтом:
Я не уверен, говорил ли Гвардиола только о Мане или о «Ливерпуле» в целом. Я не слышал имя Садио.
Мане - не симулянт. У него был контакт с соперником в матче с «Астон Виллой», после которого он упал. Садио не перепрыгивал через ногу.
перепрыгивая через ногу,можно невзначай на неё приземлиться и получить Красную,вместо пенальти. Сейчас есть ВАР,пусть рефери и рассматривают,но сам арбитр даже взглянуть не хотел,а в том матче ещё был ВАРткенсон.
перепрыгивая через ногу,можно невзначай на неё приземлиться и получить Красную,вместо пенальти. Сейчас есть ВАР,пусть рефери и рассматривают,но сам арбитр даже взглянуть не хотел,а в том матче ещё был ВАРткенсон.
Так,что Роналду, Месси, Неймар - это даже не цветочки,а лепесточки.
Так,что Роналду, Месси, Неймар - это даже не цветочки,а лепесточки.
Забыл свою барсю?
Забыл свою барсю?