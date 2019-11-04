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Клопп ответил Гвардиоле: «Мане - не симулянт»

04 ноября 2019, 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который назвал нападающего «красных» Садио Мане симулянтом:

Я не уверен, говорил ли Гвардиола только о Мане или о «Ливерпуле» в целом. Я не слышал имя Садио.

Мане - не симулянт. У него был контакт с соперником в матче с «Астон Виллой», после которого он упал. Садио не перепрыгивал через ногу.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   175 / 946
05 ноября в 19:30
***** Мане - не симулянт. У него был контакт с соперником в матче с «Астон Виллой», после которого он упал. Садио не перепрыгивал через ногу.***
перепрыгивая через ногу,можно невзначай на неё приземлиться и получить Красную,вместо пенальти. Сейчас есть ВАР,пусть рефери и рассматривают,но сам арбитр даже взглянуть не хотел,а в том матче ещё был ВАРткенсон.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Конунг Рагнар
   175 / 946
05 ноября в 19:27
Ахаха, все помнят, как симулировали всякие каталонские Неймары, Бускетсы, Маскерано и Суаресы. Так же одна бутылка заставила упасть пол Барселоны. Барселона - рассадник симулянтов
Неймар это отдельная книга,там каждая буква и знак - Симуляции. Ну был ещё Пипо Индзаги,у того был талант,заплетать себе ноги за пару метров до штрафной и рефери ставили на точку.Правда в те времена Италия была кабинетной сборной.порой казалось,что даже если кто то упадёт в своей штрафной,рефери назначит сопернику пенальти.
Так,что Роналду, Месси, Неймар - это даже не цветочки,а лепесточки.
95-shishani-95
95-shishani-95
   375 / 946
05 ноября в 02:38
Пепка последний, кто про симулянтов должен говорить!
Забыл свою барсю?
Triem
Triem
   429 / 946
04 ноября в 23:36
Пеп конечно зашел немного далековато. Лучше бы ныл про неправильный мяч, как в прошлом сезоне, или про плохой газон, как однажды в Барселоне. Кстати про Барселону - вспомнил бы своего Бускетса и остальных выцыганивавших пенальти и нырявших.
Romeo 777
Romeo 777 ответил _Inquisitor_
   436 / 946
04 ноября в 21:07
Бей- беги лига - это рассадник презренных симулянтов. Достаточно того, что самые позорные в истории футбола ныряльщики кристинка и дрогба связаны с английским болотом. Дрогба хотя бы в другие лиги не совался - почти всю карьеру нырял и валялся за чукотский мешок, а вот кристинка распространила эту заразу по Мадриду, где нырять и кувыркаться стали даже такие тупые костоломы как рамос и пепе, а сейчас заражает итальянский футбол, выпрашивая позорные пенали в добавленное время против аутсайдеров... Но вся грязь начинается с Англии, где только в МС более-менее порядочные спортсмены да и то исключительно благодаря Гвардиоле...
И это пишет фанатка Барселоны...мир точно перевернулся.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил _Inquisitor_
   67 / 946
04 ноября в 20:36
Бей- беги лига - это рассадник презренных симулянтов. Достаточно того, что самые позорные в истории футбола ныряльщики кристинка и дрогба связаны с английским болотом. Дрогба хотя бы в другие лиги не совался - почти всю карьеру нырял и валялся за чукотский мешок, а вот кристинка распространила эту заразу по Мадриду, где нырять и кувыркаться стали даже такие тупые костоломы как рамос и пепе, а сейчас заражает итальянский футбол, выпрашивая позорные пенали в добавленное время против аутсайдеров... Но вся грязь начинается с Англии, где только в МС более-менее порядочные спортсмены да и то исключительно благодаря Гвардиоле...
Ахаха, все помнят, как симулировали всякие каталонские Неймары, Бускетсы, Маскерано и Суаресы. Так же одна бутылка заставила упасть пол Барселоны. Барселона - рассадник симулянтов
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
04 ноября в 20:34
Так Гварди любит симулянтов, вот он и разглядел в Мане дельфина
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   111 / 946
04 ноября в 20:21
Все правильно сказал, Клопп, контакт, был, а симуляция и умение подставится это разные вещи, как будто Стерлинг, Агуэро, Кейн, Ламела и т.д, не делают тоже самое, когда видят, что есть возможность получить опасный штрафной или пенальти? Пеп лукавил, потому что знает, что каждый игрок делает так.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   286 / 946
04 ноября в 20:03
Пусть еще скажет, что Салах не симулянт аххах
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 19:55
Пеп не прав
Carradona
Carradona ответил Князь с офтопа меломана
   228 / 946
04 ноября в 19:28
Как там я'йцы Виталика поживают?
Carradona
Carradona ответил _Inquisitor_
   228 / 946
04 ноября в 19:26
Конечно в серии А никогда не играли Тотти и Индзаги
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   132 / 946
04 ноября в 18:58
Бей- беги лига - это рассадник презренных симулянтов. Достаточно того, что самые позорные в истории футбола ныряльщики кристинка и дрогба связаны с английским болотом. Дрогба хотя бы в другие лиги не совался - почти всю карьеру нырял и валялся за чукотский мешок, а вот кристинка распространила эту заразу по Мадриду, где нырять и кувыркаться стали даже такие тупые костоломы как рамос и пепе, а сейчас заражает итальянский футбол, выпрашивая позорные пенали в добавленное время против аутсайдеров... Но вся грязь начинается с Англии, где только в МС более-менее порядочные спортсмены да и то исключительно благодаря Гвардиоле...
Gelious
Gelious ответил Князь с офтопа меломана
   245 / 946
04 ноября в 18:48
Он просто выполняет установку тренера. Роналду в Реале тоже нырял. Аха-ха) У Сарри на него возложены другие функции, ведь за Ювентус не играют Чакиры, Оливеры и Кашшаи.)
Справедливости ради, в Мадриде Роналду и отучили от этого. Тут уж грешок МЮ. Там фанаты спокойно принимали симуляции португальца. А Мане с Салахом стоят друг друга в плане симуляции, походу.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 18:37
Он просто выполняет установку тренера. Роналду в Реале тоже нырял. Аха-ха) У Сарри на него возложены другие функции, ведь за Ювентус не играют Чакиры, Оливеры и Кашшаи.)
allemz
allemz
   59 / 946
04 ноября в 18:34
Ливерпуль сравнивает счет в словесном предфутбольном матче. 1-1
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