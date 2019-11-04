Клопп ответил Гвардиоле: «Мане - не симулянт»

Главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» , который назвал нападающего «красных» Садио Мане :

Я не уверен, говорил ли Гвардиола только о Мане или о «Ливерпуле» в целом. Я не слышал имя Садио.

Мане - не симулянт. У него был контакт с соперником в матче с «Астон Виллой», после которого он упал. Садио не перепрыгивал через ногу.