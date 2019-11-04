Капелло сообщил, какой клуб считает оптимальным для Аллегри

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло высказался о перспективах экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Отметим, что Аллегри является кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», но также слухи связывают его с возможной работой в «Баварии».
Он подойдет «Баварии», правда, я не знаю, насколько хорошо в Германии относятся к итальянцам после работы Карло Анчелотти с мюнхенским клубом. Англия – это захватывающе, там есть возможность хорошо работать. Премьер-Лига – чемпионат, который обогащает тебя. На месте Аллегри я бы выбрал «Манчестер Юнайтед».
Хотя уход Аллегри из Ювентуса тоже наложил свой отпечаток. Уже двух красных карточек, дополнительных 30 минут и пенки на последних секундах не хватает, чтобы одержать УБЕДИТЕЛЬНУЮ победу над обескровленным Дженоа, обитающего на дне таблицы.
Хотя уход Аллегри из Ювентуса тоже наложил свой отпечаток. Уже двух красных карточек, дополнительных 30 минут и пенки на последних секундах не хватает, чтобы одержать УБЕДИТЕЛЬНУЮ победу над обескровленным Дженоа, обитающего на дне таблицы.
Бавария только перестраивается, поэтому нужен тренер, умеющий работать с командами с подобной моделью развития. Еще и немец по национальности (баварский секрет успеха). Кто же это может быть? Да-да, вы тоже подумали на Нагельсманна? Молодой немец, талантливый тренер с прогрессивными футбольным идеями.
Именно так я вижу.
Бавария только перестраивается, поэтому нужен тренер, умеющий работать с командами с подобной моделью развития. Еще и немец по национальности (баварский секрет успеха). Кто же это может быть? Да-да, вы тоже подумали на Нагельсманна? Молодой немец, талантливый тренер с прогрессивными футбольным идеями.
Именно так я вижу.
Вот ключевая фраза. Аха-ха)
В АПЛ Макс будет щёлкать всех как семечки, ведь там дворовой уровень клубов, а главное, что эти дворовые клубы платят огромные деньги. Аха-ха)
Вот ключевая фраза. Аха-ха)
В АПЛ Макс будет щёлкать всех как семечки, ведь там дворовой уровень клубов, а главное, что эти дворовые клубы платят огромные деньги. Аха-ха)