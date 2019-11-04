Капелло сообщил, какой клуб считает оптимальным для Аллегри

Бывший главный тренер сборной Англии высказался о перспективах экс-наставника «Ювентуса» . Отметим, что Аллегри является кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», но также слухи связывают его с возможной работой в «Баварии».

Он подойдет «Баварии», правда, я не знаю, насколько хорошо в Германии относятся к итальянцам после работы Карло Анчелотти с мюнхенским клубом. Англия – это захватывающе, там есть возможность хорошо работать. Премьер-Лига – чемпионат, который обогащает тебя. На месте Аллегри я бы выбрал «Манчестер Юнайтед».