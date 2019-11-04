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Капелло сообщил, какой клуб считает оптимальным для Аллегри

04 ноября 2019, 17:27

Бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло высказался о перспективах экс-наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Отметим, что Аллегри является кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», но также слухи связывают его с возможной работой в «Баварии».

Он подойдет «Баварии», правда, я не знаю, насколько хорошо в Германии относятся к итальянцам после работы Карло Анчелотти с мюнхенским клубом. Англия – это захватывающе, там есть возможность хорошо работать. Премьер-Лига – чемпионат, который обогащает тебя. На месте Аллегри я бы выбрал «Манчестер Юнайтед».

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Dark MU
Dark MU
05 ноября в 08:35
Хотелось бы увидеть Аллегри у руля МЮ
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил allemz
   5 / 946
04 ноября в 18:31
Он имел ввиду, что обогащает в профессиональном плане. Хотя уход Аллегри из Ювентуса тоже наложил свой отпечаток. Уже двух красных карточек, дополнительных 30 минут и пенки на последних секундах не хватает, чтобы одержать УБЕДИТЕЛЬНУЮ победу над обескровленным Дженоа, обитающего на дне таблицы.
В Италии на дне таблицы обитают такие монстры, которые, глазом не моргнув, проглотят ваш манчестерский голубец, нафаршированный нефтедолларами. Аха-ха)
allemz
allemz ответил Князь с офтопа меломана
   59 / 946
04 ноября в 18:16
"Премьер-Лига – чемпионат, который обогащает тебя." Вот ключевая фраза. Аха-ха) В АПЛ Макс будет щёлкать всех как семечки, ведь там дворовой уровень клубов, а главное, что эти дворовые клубы платят огромные деньги. Аха-ха)
Он имел ввиду, что обогащает в профессиональном плане.
Хотя уход Аллегри из Ювентуса тоже наложил свой отпечаток. Уже двух красных карточек, дополнительных 30 минут и пенки на последних секундах не хватает, чтобы одержать УБЕДИТЕЛЬНУЮ победу над обескровленным Дженоа, обитающего на дне таблицы.
allemz
allemz
   59 / 946
04 ноября в 18:03
Я бы тоже хотел глянуть на Аллегри в Баварии, но не думаю, что он пойдет к ним. В МЮ ему накупят состав на любой вкус, думаю, он сам не прочь показать свой уровень в АПЛ. Стретфордцам с их финансовой мощью нужен готовый топ-тренер его уровня, а Солскьяер с такими результатами может уже зимой отчалить в Норвегию. Поэтому с точки зрения зарплаты и ресурсов для Аллегри, МЮ - более перспективный вариант.
Бавария только перестраивается, поэтому нужен тренер, умеющий работать с командами с подобной моделью развития. Еще и немец по национальности (баварский секрет успеха). Кто же это может быть? Да-да, вы тоже подумали на Нагельсманна? Молодой немец, талантливый тренер с прогрессивными футбольным идеями.
Именно так я вижу.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   5 / 946
04 ноября в 17:40
"Премьер-Лига – чемпионат, который обогащает тебя."

Вот ключевая фраза. Аха-ха)
В АПЛ Макс будет щёлкать всех как семечки, ведь там дворовой уровень клубов, а главное, что эти дворовые клубы платят огромные деньги. Аха-ха)
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