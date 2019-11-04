Кассано: «Ибрагимович – единственная надежда „Милана“ на выход из кризиса»

Бывший нападающий сборной Италии поделился мнением о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Милан».

Ибрагимович – единственная надежда «Милана» на выход из кризиса. Он делает партнеров по команде лучше. Он привнесет энтузиазм в коллектив. Ибрагимович не хочет переходить в «Милан»? По моему мнению, если предложить контракт на полтора года, он согласится.