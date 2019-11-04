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Кассано: «Ибрагимович – единственная надежда „Милана“ на выход из кризиса»

04 ноября 2019, 19:14

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан».

Ибрагимович – единственная надежда «Милана» на выход из кризиса. Он делает партнеров по команде лучше. Он привнесет энтузиазм в коллектив. Ибрагимович не хочет переходить в «Милан»? По моему мнению, если предложить контракт на полтора года, он согласится.

«Милан» заинтересован в возвращении Ибрагимовича. Клуб обсуждает с футболистом вопрос перехода. Накануне стало известно, что «Милан» и форвард продвинулись в переговорах.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 946
04 ноября в 22:43
Скорее всего Ибра просто использует Милан как инструмент давления в переговорах с кем-то другим.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
04 ноября в 21:25
Надо понять что не в одном Ибрагимовиче дело.
ЮЗИК
ЮЗИК
   300 / 946
04 ноября в 21:03
Даже такой игрок как Златан вряд ли в одиночку усилит Милан
Parma1972
Parma1972
   537 / 946
04 ноября в 21:03
Верно говорит
ДСА
ДСА
   213 / 946
04 ноября в 20:23
Вряд ли Ибрагимович поедет в Милан позориться.
VIPded
VIPded
   137 / 946
04 ноября в 20:02
Дело говорит.
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