Кассано: «Ибрагимович – единственная надежда „Милана“ на выход из кризиса»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан».
Ибрагимович – единственная надежда «Милана» на выход из кризиса. Он делает партнеров по команде лучше. Он привнесет энтузиазм в коллектив. Ибрагимович не хочет переходить в «Милан»? По моему мнению, если предложить контракт на полтора года, он согласится.
«Милан» заинтересован в возвращении Ибрагимовича. Клуб обсуждает с футболистом вопрос перехода. Накануне стало известно, что «Милан» и форвард продвинулись в переговорах.