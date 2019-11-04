Фавр: «„Интер“ показывает отличный футбол, у них сильные контратаки»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» , в преддверии завтрашнего матча в ЛЧ с «Интером», прокомментировал игру в исполнении итальянского клуба:

Мы должны готовиться к любому сценарию. Нам нужно очень, очень хорошо сыграть, чтобы победить. Мы это прекрасно знаем. Мы должны хорошо атаковать и защищаться, потому что соперники проводят быстрые контратаки. Они демонстрируют отличный футбол - с хорошими контратаками и опасными передачами с флангов.