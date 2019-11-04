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Фавр: «„Интер“ показывает отличный футбол, у них сильные контратаки»

04 ноября 2019, 19:10
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, в преддверии завтрашнего матча в ЛЧ с «Интером», прокомментировал игру в исполнении итальянского клуба:

Мы должны готовиться к любому сценарию. Нам нужно очень, очень хорошо сыграть, чтобы победить. Мы это прекрасно знаем. Мы должны хорошо атаковать и защищаться, потому что соперники проводят быстрые контратаки. Они демонстрируют отличный футбол - с хорошими контратаками и опасными передачами с флангов.

 В первой игре «Интер» одолел «Боруссию» с преимуществом в два мяча.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
04 ноября в 20:31
Лучший их контратакующий дуэт это Абиссо и Мариани. Аха-ха)
Kirgudu
Kirgudu
   560 / 946
04 ноября в 19:44
Кабинет у интера сильный с юанями. Ваще поганый 77клуп...
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
04 ноября в 19:19
Реванш должно случиться.
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