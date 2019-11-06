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Форвард «Трабзонспора»: «Нам по силам обыграть „Краснодар“»

06 ноября 2019, 21:44
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Нападающий «Трабзонспора» Александр Серлот поделился мнением о предстоящей игре с «Краснодаром» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы:

Дома в матче с «Краснодаром» мы показали себя довольно хорошо, но не смогли добиться результата. Завтра сделаем все, чтобы исправить это. У нас много травмированных игроков, но мы не будем об этом думать, так как у нас есть много молодых игроков, которые могут помочь команде добиться результата. Надеемся на хороший результат в завтрашнем матче. 

После матча с «Краснодаром» поняли, что нам по силам обыграть эту команду. Они очень хорошо оборонялись, проводили хорошие контратаки. Главный урок, который вынесли из этого матча, что мы можем одержать победу. Завтра постараемся добиться этого результата.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   378 / 946
07 ноября в 00:25
Да уж...
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 23:15
Турки неплохо выглядели в первом матче, так что "Краснодару" будет нелегко.
time out
time out
   53 / 946
06 ноября в 22:17
Ничё се губёнку раскатал!
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
06 ноября в 22:01
Удачи Краснодару !!!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
06 ноября в 21:57
Уй вам) Быкам собраться и не позорить Российский футбол!
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