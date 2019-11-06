Балотелли: «Я перестал играть, потому что подумал, что с меня хватит»

Нападающий «Брешии» в интервью Le Iene рассказал, почему он покинул поле на стадионе Вероны во время матча.

Если я не буду реагировать, то ничего не произойдет в итоге.

Я перестал играть, потому что подумал, что с меня хватит. Я говорю о том, что наказывать нужно только тех, кто виноват, а не весь фанатский сектор. Я никогда не обвинял всю Верону, лишь тех немногих идиотов, которые ответственны за оскорбления.

Мне всегда нравились болельщики в Вероне, у них особое чувство юмора. Если они хотят отвлечь игрока, то могут сделать это тысячами разных способов, только не расистскими выкриками. Это неправильно. Нельзя воспринимать это как простой стеб.