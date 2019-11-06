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Балотелли: «Я перестал играть, потому что подумал, что с меня хватит»

06 ноября 2019, 15:24

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли в интервью Le Iene рассказал, почему он покинул поле на стадионе Вероны во время матча. 

Если я не буду реагировать, то ничего не произойдет в итоге. 

Я перестал играть, потому что подумал, что с меня хватит. Я говорю о том, что наказывать нужно только тех, кто виноват, а не весь фанатский сектор. Я никогда не обвинял всю Верону, лишь тех немногих идиотов, которые ответственны за оскорбления.

Мне всегда нравились болельщики в Вероне, у них особое чувство юмора. Если они хотят отвлечь игрока, то могут сделать это тысячами разных способов, только не расистскими выкриками. Это неправильно. Нельзя воспринимать это как простой стеб.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
06 ноября в 19:46
Бало стал сентиментальным
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
06 ноября в 16:58
Ехать надо ему в Африку - там спокойней, чем Европе в этом плане.
marvel777
marvel777
   781 / 946
06 ноября в 16:01
да ты толком и не начинал играть)
VIPded
VIPded
   137 / 946
06 ноября в 15:43
Переозабоченный негритос...)))
drug01
drug01
   124 / 946
06 ноября в 15:40
Надо играть на победу всегда
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 15:36
Ну и негр наглый, каждый раз какой нибудь номер да выкинет.
Doping87
Doping87
   344 / 946
06 ноября в 15:32
На обиженных воду возят. Если с тебя хватит то завязывай с футболом. Вечно перспективный... средний игрочишка, а гонору как у беременной бабы.
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