Фавр: «Мы хотели победить любой ценой»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал победу своей команды над «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Я не думаю, что мы играли плохо в первом тайме, но, очевидно, у нас не все получалось. Тем не менее, у нас были шансы.

Во втором тайме мы исправились. Мы хотели победить любой ценой. У нас стало получаться, мы были мотивированы, знали, что камбэк возможен.