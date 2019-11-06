Фавр: «Мы хотели победить любой ценой»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды над «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Я не думаю, что мы играли плохо в первом тайме, но, очевидно, у нас не все получалось. Тем не менее, у нас были шансы.
Во втором тайме мы исправились. Мы хотели победить любой ценой. У нас стало получаться, мы были мотивированы, знали, что камбэк возможен.
Это только твой кореш все профиля сайта перешерстил. Аха-ха)
Это только твой кореш все профиля сайта перешерстил. Аха-ха)
Свои слова я обосную:
1) Ты хейтер Ювентуса, поэтому вполне логично поддерживаешь интер, то что ты делаешь это не из-за симпатии к клубу, а из ненависти к его сопернику ничего не меняет
2) Ты любитель всего каталонского и в частности Моськи и Свинки Пепы. Отсюда глорство за МС
3) Любишь АПЛ, поэтому в ЕК болеешь за англиЦкие команды.
Свои слова я обосную:
1) Ты хейтер Ювентуса, поэтому вполне логично поддерживаешь интер, то что ты делаешь это не из-за симпатии к клубу, а из ненависти к его сопернику ничего не меняет
2) Ты любитель всего каталонского и в частности Моськи и Свинки Пепы. Отсюда глорство за МС
3) Любишь АПЛ, поэтому в ЕК болеешь за англиЦкие команды.