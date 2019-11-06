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Фавр: «Мы хотели победить любой ценой»

06 ноября 2019, 15:09
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды над «Интером» в матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Я не думаю, что мы играли плохо в первом тайме, но, очевидно, у нас не все получалось. Тем не менее, у нас были шансы.

Во втором тайме мы исправились. Мы хотели победить любой ценой. У нас стало получаться, мы были мотивированы, знали, что камбэк возможен. 

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
   16 / 946
06 ноября в 20:24
вот последнее вообще мимо, ни разу не воспевал оды гному)))) хоть все мои комменты просмотри))
Делать мне нечего все твои аккаунты пересматривать. Аха-ха)
Это только твой кореш все профиля сайта перешерстил. Аха-ха)
sihafazatron
sihafazatron ответил Князь сажал врагов на посох
   17 / 946
06 ноября в 20:18
Не наводи тень на плетень, я не сказал что ты фан интера, ты просто за них притапливаешь. О Роналду я тоже ничего не писал, а то что ты воспеваешь оды гному я читал часто. Аха-ха)
вот последнее вообще мимо, ни разу не воспевал оды гному)))) хоть все мои комменты просмотри))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
   16 / 946
06 ноября в 20:13
по твоей логике любой хейтер юве- фан интера, а любой хейтер роналду- любит месси)) ахахах))))))
Не наводи тень на плетень, я не сказал что ты фан интера, ты просто за них притапливаешь. О Роналду я тоже ничего не писал, а то что ты воспеваешь оды гному я читал часто. Аха-ха)
sihafazatron
sihafazatron ответил Князь сажал врагов на посох
   17 / 946
06 ноября в 20:11
Я никогда не ошибаюсь. Ты сам себя охарактеризовал. Аха-ха) Свои слова я обосную: 1) Ты хейтер Ювентуса, поэтому вполне логично поддерживаешь интер, то что ты делаешь это не из-за симпатии к клубу, а из ненависти к его сопернику ничего не меняет 2) Ты любитель всего каталонского и в частности Моськи и Свинки Пепы. Отсюда глорство за МС 3) Любишь АПЛ, поэтому в ЕК болеешь за англиЦкие команды.
по твоей логике любой хейтер юве- фан интера, а любой хейтер роналду- любит месси)) ахахах))))))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
   16 / 946
06 ноября в 19:55
Ахаха)) недавно ты мне говорил, что я за Интер топлю, теперь что я за барсу, и при все этом я желаю удачи дортмунду))) то ли я суперглор, то ли ты ошибся где-то)
Я никогда не ошибаюсь. Ты сам себя охарактеризовал. Аха-ха)
Свои слова я обосную:
1) Ты хейтер Ювентуса, поэтому вполне логично поддерживаешь интер, то что ты делаешь это не из-за симпатии к клубу, а из ненависти к его сопернику ничего не меняет
2) Ты любитель всего каталонского и в частности Моськи и Свинки Пепы. Отсюда глорство за МС
3) Любишь АПЛ, поэтому в ЕК болеешь за англиЦкие команды.
sihafazatron
sihafazatron ответил Князь сажал врагов на посох
   17 / 946
06 ноября в 19:46
Порадовали вчера, молодцы.)
Ахаха)) недавно ты мне говорил, что я за Интер топлю, теперь что я за барсу, и при все этом я желаю удачи дортмунду))) то ли я суперглор, то ли ты ошибся где-то)
sergsudak
sergsudak
   784 / 946
06 ноября в 19:14
Камбек любой ценой, ну-ну! Ливерпуль недавно от Арсенала 9 пропустил, а все равно выиграл- вот где яйца с характером!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   16 / 946
06 ноября в 18:02
Порадовали вчера, молодцы.)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
   16 / 946
06 ноября в 18:01
с барсой очки возьмите и точно пройдете дальше)
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    06 ноября в 15:32
    Немцы молодцы, достойная победа!
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
       857 / 946
    06 ноября в 15:23
    игроки Боруссии молодцы , смогли все же реванш взять
    sihafazatron
    sihafazatron
       17 / 946
    06 ноября в 15:20
    с барсой очки возьмите и точно пройдете дальше)
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