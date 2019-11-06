Ребров: «ЦСКА - команда очень высокого уровня»

Главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал предстоящую игру в 4-м туре группового этапа Лиги Европы против ЦСКА :

Мне был более интересен матч с «Зенитом», потому что с «Уфой» в составе оказалось много резервистов. С «Зенитом» ЦСКА играл в несвойственный себе футбол, больше оборонялся, меньше атаковал и прессинговал, но они заслуженно завоевали очко. У нас была такая же сложная игра, так что завтра мы будем в равных условиях. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА .