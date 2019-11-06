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Ребров: «ЦСКА - команда очень высокого уровня»

06 ноября 2019, 20:38
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал предстоящую игру в 4-м туре группового этапа Лиги Европы против ЦСКА:

Мне был более интересен матч с «Зенитом», потому что с «Уфой» в составе оказалось много резервистов. С «Зенитом» ЦСКА играл в несвойственный себе футбол, больше оборонялся, меньше атаковал и прессинговал, но они заслуженно завоевали очко. У нас была такая же сложная игра, так что завтра мы будем в равных условиях. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА.

Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге еще ни о чем не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им неинтересен этот турнир. Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» они не заслуживали поражения.

Ранее своими ожиданиями поделился наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
07 ноября в 00:23
команда хорошая , тренер колхозный
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 00:18
Что-то эта команда высокого уровня проигрывает кому не лень.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
06 ноября в 21:45
Льстит.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
06 ноября в 21:31
Ага серьезная,что в двровой ЛЕ ПОСЛЕДНИЕ и получают от ЛУДОГОРЦА ПЯТЬ и венграм всяким летят,ты скажи что еще ДЫРОФЕЕВ43 легенда
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
06 ноября в 21:11
вся проблема в защитных редутах...
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 20:59
Будет матч двух аутсайдеров.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 20:53
Хохлу надо рот закрыть завтра.
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