Ребров: «ЦСКА - команда очень высокого уровня»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал предстоящую игру в 4-м туре группового этапа Лиги Европы против ЦСКА:
Мне был более интересен матч с «Зенитом», потому что с «Уфой» в составе оказалось много резервистов. С «Зенитом» ЦСКА играл в несвойственный себе футбол, больше оборонялся, меньше атаковал и прессинговал, но они заслуженно завоевали очко. У нас была такая же сложная игра, так что завтра мы будем в равных условиях. Мы должны быть готовы к прессингу ЦСКА.
Не думаю, что ЦСКА нечего терять. Ноль очков в первом круге еще ни о чем не говорит. Это команда очень высокого уровня. Нельзя говорить, что им неинтересен этот турнир. Наоборот, сейчас они будут вдвойне мотивированы. Я смотрел все игры ЦСКА в Лиге Европы — с «Лудогорцем» и «Эспаньолом» они не заслуживали поражения.
Ранее своими ожиданиями поделился наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.