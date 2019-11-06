Эшли Янг: «Сульшер сильно похож на Фергюсона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг сравнил нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера с легендарным наставником сэром Алексом Фергюсоном:
Такое ощущение, что Алекс Фергюсон вернулся. У Сульшера такие же черты, страсть, менталитет победителя. Он знает, что это за клуб, потому что выступал здесь.
На тренировках замечаю, что Сульшер готов сам надеть бутсы и присоединиться к футболистам.
Ранее сообщалось, что Сульшер рискует потерять свое место. Руководство МЮ может назначить на пост наставника клуба экс-наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника.