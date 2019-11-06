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Эшли Янг: «Сульшер сильно похож на Фергюсона»

06 ноября 2019, 18:25

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг сравнил нынешнего главного тренера «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера с легендарным наставником сэром Алексом Фергюсоном:

Такое ощущение, что Алекс Фергюсон вернулся. У Сульшера такие же черты, страсть, менталитет победителя. Он знает, что это за клуб, потому что выступал здесь.

На тренировках замечаю, что Сульшер готов сам надеть бутсы и присоединиться к футболистам.

Ранее сообщалось, что Сульшер рискует потерять свое место. Руководство МЮ может назначить на пост наставника клуба экс-наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
06 ноября в 20:49
Удачи и побед норвежцу!
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
06 ноября в 20:23
76олизка Эшли теперь кОпитан. Великие времена настали в МЮ, поистину великие.
Объективное мнение
Объективное мнение
   343 / 946
06 ноября в 18:39
Пусть тренит у алекса тоже не сразу поперло
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 18:29
Ахахах! Подкалывает негр Сульшера.
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