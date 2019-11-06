Эшли Янг: «Сульшер сильно похож на Фергюсона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил нынешнего главного тренера «красных дьяволов» с легендарным наставником сэром :

Такое ощущение, что Алекс Фергюсон вернулся. У Сульшера такие же черты, страсть, менталитет победителя. Он знает, что это за клуб, потому что выступал здесь.

На тренировках замечаю, что Сульшер готов сам надеть бутсы и присоединиться к футболистам.