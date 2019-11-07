Родриго — самый юный автор хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля

07 ноября 2019, 09:32

Нападающий «Реала» Родриго, который отметился тремя забитыми мячами в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0), стал вторым самым юным автором хет-трика в истории турнира. Достижение покорилось Родриго в возрасте 18 лет и 301 дня.