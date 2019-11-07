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Родриго — самый юный автор хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля

07 ноября 2019, 09:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)6 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Нападающий «Реала» Родриго, который отметился тремя забитыми мячами в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0), стал вторым самым юным автором хет-трика в истории турнира. Достижение покорилось Родриго в возрасте 18 лет и 301 дня.

Самым юным автором хет-трика в истории ЛЧ является другой бывший игрок «Реала» Рауль. В октябре 1995 года он отправил три мяча в ворота «Ференцвароша» в возрасте 18 лет и 113 дней.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 12:59
Покер надо было делать!
матос
матос
   507 / 946
07 ноября в 12:36
Молодец парень!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
   170 / 946
07 ноября в 11:37
Я думал Месси - самый юный автор хет-трика.
Ruslan3132
Ruslan3132
   350 / 946
07 ноября в 10:54
Хорошее начало. Родриго кажется более зрелым игроком чем Винисиус..Удачи!
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   89 / 946
07 ноября в 10:18
Это новый курс правления Барсы, так как им нужен результат здесь и сейчас. Поэтому берут звезд.
Потому что золотой состав Барсы формировался из воспитанников с 1998 года, а первые супер трофеи пришли только в 2006 году.
Лично по мне, я готов отказаться на некоторое время от супер побед ради той тики-таки которая была при Хави Иньесте, Месси, Бускетсе, чтобы в команде играли игроки переживающие за результат а не за сумму контракта. Не хочу чтобы Барса становилась Реалом.
Игра, которая построена сейчас в команде, не вызывает у меня интереса. Команда ничем не отличается от команд РПЛ.
Gelious
Gelious ответил Виссарионович
   246 / 946
07 ноября в 10:12
А по поводу молодежи. Огромное количество молодежи уходят из-за того что не видят себя в команде, так как там есть де йонг, гризманн, умтити и другие. Самый шокирующий для меня переход, это уход капитана молодёжной команды Хави Симонса. Как только Райола заключил с ним контракт, парень сразу свинтил в Париж. Парень скоро будет мировой звездой.
Да, если уж даже наиболее многообещающая молодежь не видит перспектив, то все плохо.
RUPRICHT
RUPRICHT
   639 / 946
07 ноября в 10:12
ЭТО НОВОЕ ДАРОВАНИЕ!!!!РЕАЛУ ПОВЕЗЛО!!!!!ЛЫСОВА ОСОБНО МУЧИТЬ НЕ БУДУТ!!!!
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   89 / 946
07 ноября в 10:11
А по поводу молодежи. Огромное количество молодежи уходят из-за того что не видят себя в команде, так как там есть де йонг, гризманн, умтити и другие.
Самый шокирующий для меня переход, это уход капитана молодёжной команды Хави Симонса. Как только Райола заключил с ним контракт, парень сразу свинтил в Париж. Парень скоро будет мировой звездой.
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   89 / 946
07 ноября в 09:57
Я думаю это отмывание денег. Большие покупки, большие откаты.
По поводу Академии, игроков много, которые уходят и играют в других клубах.
neomessi
neomessi ответил YNWA
   234 / 946
07 ноября в 09:55
Было бы странно если игрок 2001 года рождения сделал бы хет трик до Рауля) тем более в ЛЧ)
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
07 ноября в 09:54
Удачи парню, лишь бы практики было побольше)
Gelious
Gelious ответил Виссарионович
   246 / 946
07 ноября в 09:53
А мне стыдно за мой любимый клуб, имея такую академию, мы не можем оттуда найти замену Суаресу. Покупаем Боатенгов, Гризманов... Не нужен был француз, от слова совсем. И Ракитича убрали из состава, а теперь со Славиями на равных играем...
Академия Барселоны на удивление совсем уж проваливается, да. Грималдо в свое время все уже в интервью сказал по этом поводу. Но все же у Барсы еще осталось имя, так что могут наверстать свое. Только удивляет, чего так начали всех скупать за огромные деньги, даже когда уже несколько покупок оказались провальными. От Барселоны как-то сложно было ожидать такого.
neomessi
neomessi
   234 / 946
07 ноября в 09:53
Круто !
Пацану почти 19 лет.
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   89 / 946
07 ноября в 09:50
Осталось перейти на Семаковскую схему в 5 центральных и двух опорных.
Виссарионович
Виссарионович ответил Gelious
   89 / 946
07 ноября в 09:49
А мне стыдно за мой любимый клуб, имея такую академию, мы не можем оттуда найти замену Суаресу. Покупаем Боатенгов, Гризманов...
Не нужен был француз, от слова совсем. И Ракитича убрали из состава, а теперь со Славиями на равных играем...
Gelious
Gelious ответил Виссарионович
   246 / 946
07 ноября в 09:45
Кстати о Родриго) Я так понимаю, за этого парня Барса боролась с Реалом))) только скауты Реала как умные люди отправились в Бразилию, а скауты Барсы в Валенсию за 28 летним Родриго, которого я даже не знаю как можно вписать в схему Барсы... Пока Реал покупает молодежь, Барса ищет приключения на 5 точку.
Да потому что он с детства фанат Реал Мадрид. И Барселона, разумеется, знала об этом. Ка ки остальные клубы. Но про Родриго из Валенсии поржал, конечно.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 09:45
Если бы был первый можно было об этом писать а пока Рауль.
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
07 ноября в 09:44
Кстати о Родриго)
Я так понимаю, за этого парня Барса боролась с Реалом))) только скауты Реала как умные люди отправились в Бразилию, а скауты Барсы в Валенсию за 28 летним Родриго, которого я даже не знаю как можно вписать в схему Барсы...
Пока Реал покупает молодежь, Барса ищет приключения на 5 точку.
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
07 ноября в 09:39
Думаю в отличии от Рауля этот парень не будет ждать пока его условный Перес вышвырнет за дверь. А года в 23 срулит в ПСЖ)
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 09:39
Красава!
YNWA
YNWA
   604 / 946
07 ноября в 09:35
Но! Всё-таки после Рауля!
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