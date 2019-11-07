Родриго — самый юный автор хет-трика в Лиге чемпионов после Рауля

Нападающий «Реала» Родриго, который отметился тремя забитыми мячами в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем» (6:0), стал вторым самым юным автором хет-трика в истории турнира. Достижение покорилось Родриго в возрасте 18 лет и 301 дня.
Самым юным автором хет-трика в истории ЛЧ является другой бывший игрок «Реала» Рауль. В октябре 1995 года он отправил три мяча в ворота «Ференцвароша» в возрасте 18 лет и 113 дней.
Потому что золотой состав Барсы формировался из воспитанников с 1998 года, а первые супер трофеи пришли только в 2006 году.
Лично по мне, я готов отказаться на некоторое время от супер побед ради той тики-таки которая была при Хави Иньесте, Месси, Бускетсе, чтобы в команде играли игроки переживающие за результат а не за сумму контракта. Не хочу чтобы Барса становилась Реалом.
Игра, которая построена сейчас в команде, не вызывает у меня интереса. Команда ничем не отличается от команд РПЛ.
Потому что золотой состав Барсы формировался из воспитанников с 1998 года, а первые супер трофеи пришли только в 2006 году.
Лично по мне, я готов отказаться на некоторое время от супер побед ради той тики-таки которая была при Хави Иньесте, Месси, Бускетсе, чтобы в команде играли игроки переживающие за результат а не за сумму контракта. Не хочу чтобы Барса становилась Реалом.
Игра, которая построена сейчас в команде, не вызывает у меня интереса. Команда ничем не отличается от команд РПЛ.
Самый шокирующий для меня переход, это уход капитана молодёжной команды Хави Симонса. Как только Райола заключил с ним контракт, парень сразу свинтил в Париж. Парень скоро будет мировой звездой.
Самый шокирующий для меня переход, это уход капитана молодёжной команды Хави Симонса. Как только Райола заключил с ним контракт, парень сразу свинтил в Париж. Парень скоро будет мировой звездой.
По поводу Академии, игроков много, которые уходят и играют в других клубах.
По поводу Академии, игроков много, которые уходят и играют в других клубах.
Пацану почти 19 лет.
Пацану почти 19 лет.
Не нужен был француз, от слова совсем. И Ракитича убрали из состава, а теперь со Славиями на равных играем...
Не нужен был француз, от слова совсем. И Ракитича убрали из состава, а теперь со Славиями на равных играем...
Я так понимаю, за этого парня Барса боролась с Реалом))) только скауты Реала как умные люди отправились в Бразилию, а скауты Барсы в Валенсию за 28 летним Родриго, которого я даже не знаю как можно вписать в схему Барсы...
Пока Реал покупает молодежь, Барса ищет приключения на 5 точку.
Я так понимаю, за этого парня Барса боролась с Реалом))) только скауты Реала как умные люди отправились в Бразилию, а скауты Барсы в Валенсию за 28 летним Родриго, которого я даже не знаю как можно вписать в схему Барсы...
Пока Реал покупает молодежь, Барса ищет приключения на 5 точку.