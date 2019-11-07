Стадион «Казань Арена» переименуют в «Ак Барс Банк Арена»

Казанский стадион «Казань Арена» получит новое имя — «Ак Барс Банк Арена». Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве подписали председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.
Председатель правления банка Зуфар Гараев также рассказал, что на переименовании стадиона вопрос сотрудничества не заканчивается. Новый бренд стадиона планируют презентовать в течение месяца.
Ранее мы сообщали, что на стадионе «Казань-Арена» может открыться национальный музей спорта Татарстана.
Название забавное.
Можно просто АББА. =)
Я бы тоже ещё несколько слов добавил, чтобы уже логичнее звучало) АкБарсБанкАрена Шишкебаб Шайтантруба или типо))))
Название забавное.
Можно просто АББА. =)
Я бы тоже ещё несколько слов добавил, чтобы уже логичнее звучало) АкБарсБанкАрена Шишкебаб Шайтантруба или типо))))