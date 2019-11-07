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Стадион «Казань Арена» переименуют в «Ак Барс Банк Арена»

07 ноября 2019, 11:08

Казанский стадион «Казань Арена» получит новое имя — «Ак Барс Банк Арена». Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве подписали председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.

Председатель правления банка Зуфар Гараев также рассказал, что на переименовании стадиона вопрос сотрудничества не заканчивается. Новый бренд стадиона планируют презентовать в течение месяца.

Ранее мы сообщали, что на стадионе «Казань-Арена» может открыться национальный музей спорта Татарстана.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
07 ноября в 21:02
Ради денег на что только в современном мире не пойдут.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FC Barcelona twitter
   67 / 946
07 ноября в 19:53
Та потому щта у команды есть свой исторический центральный стадион в самом сердце города на мокрой слободе/площади тысячилетия.
Это понятно. Тогда зачем городу более крупный стадион Казань арена?
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответил Конунг Рагнар
   850 / 946
07 ноября в 17:21
Та потому щта у команды есть свой исторический центральный стадион в самом сердце города на мокрой слободе/площади тысячилетия.
311
311
   418 / 946
07 ноября в 16:16
Туркменбаши арена!)
RIR68
RIR68 ответил Конунг Рагнар
   261 / 946
07 ноября в 15:34
Почему Рубин играет не на этом стадионе?
дык это ж - бассейн)))
Duke_dp
Duke_dp
07 ноября в 14:10
Да уж)
Название забавное.
Можно просто АББА. =)

Я бы тоже ещё несколько слов добавил, чтобы уже логичнее звучало) АкБарсБанкАрена Шишкебаб Шайтантруба или типо))))
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
07 ноября в 13:14
И все сразу станет тип-топ...
karnager
karnager
   195 / 946
07 ноября в 12:31
Сокращённо ABBA?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
07 ноября в 12:24
Почему Рубин играет не на этом стадионе?
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
07 ноября в 11:58
Похоже банк заставили взять себе стадион.
cannongun
cannongun
   151 / 946
07 ноября в 11:40
котакбарс арена
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
07 ноября в 11:22
Было нормально, станет убого.
time out
time out
   53 / 946
07 ноября в 11:15
Коротковато название, надо бы еще тройку слов подбросить.
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