Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» уберут до 2023 года

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что временные трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена», построенные к ЧМ-2018, будут демонтированы и не будут использоваться в период проведения в городе летней Универсиаде 2023 года.
Министр также уточнил, что запуск конкурсных процедур по поиску подрядчика, который займется проектированием стадиона для дальнейшего демонтажа трибун, начнется сразу после того, как стадион перейдет из федеральной собственности в собственность региона. Согласно распоряжению правительства РФ, передача стадиона в собственность Свердловской области должна произойти до конца 2019 года.