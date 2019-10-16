Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» уберут до 2023 года

сегодня, 14:00

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что временные трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена», построенные к ЧМ -2018, будут демонтированы и не будут использоваться в период проведения в городе летней Универсиаде 2023 года.