ГлавнаяНовости

Временные трибуны «Екатеринбург-Арены» уберут до 2023 года

сегодня, 14:00

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что временные трибуны стадиона «Екатеринбург-Арена», построенные к ЧМ-2018, будут демонтированы и не будут использоваться в период проведения в городе летней Универсиаде 2023 года.

Министр также уточнил, что запуск конкурсных процедур по поиску подрядчика, который займется проектированием стадиона для дальнейшего демонтажа трибун, начнется сразу после того, как стадион перейдет из федеральной собственности в собственность региона. Согласно распоряжению правительства РФ, передача стадиона в собственность Свердловской области должна произойти до конца 2019 года.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак-2» сыграет с «Торпедо» на стадионе «Открытие Арена»
01 октября Комментарии4
Прядкин против того, чтобы «Тамбов» играл на «Мордовия-Арене»
19 сентября Комментарии3
В Уфе к 2025 году построят крытый футбольный стадион
19 сентября Комментарии8
«Оренбург» устранил одну из проблем стадиона «Газовик»
13 сентября Комментарии2
Нобель Арустамян: «„Локомотив“ еще не решил, как обновлять стадион»
11 сентября Комментарии18
Госдума не разрешила продажу пива на стадионах
11 сентября Комментарии53
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100