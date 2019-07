Компания Electronic Arts сообщила, что лицами обложек FIFA 20 станут полузащитник «Реала» и защитник «Ливерпуля» . Бельгийский хавбек будет украшать стандартное издание, а голландец - FIFA 20 Champions.

Ранее появился трейлер FIFA 20.

