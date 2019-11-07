Черышев не сыграет против Бельгии и Сан-Марино

Пресс-служба РФС официально объявила, что полузащитник сборной России и «Валенсии» не сможет принять участие в отборочных матчах Евро-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 сентября, Серравалле). Причина - травма, которую хавбек получил в домашней игре Лиги чемпионов против «Лилля».

Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Поэтому, в отличие от ситуации на предыдущем сборе с Далером Кузяевым, который, имея более легкое мышечное повреждение, изначально готовился ко второй октябрьской игре, Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии.