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Черышев не сыграет против Бельгии и Сан-Марино

07 ноября 2019, 17:28

Пресс-служба РФС официально объявила, что полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участие в отборочных матчах Евро-2020 с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 сентября, Серравалле). Причина - травма, которую хавбек получил в домашней игре Лиги чемпионов против «Лилля».

Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Поэтому, в отличие от ситуации на предыдущем сборе с Далером Кузяевым, который, имея более легкое мышечное повреждение, изначально готовился ко второй октябрьской игре, Денис останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   391 / 946
вчера в 16:36
Саня Кокорин мог бы и сейчас играть в сборной.
нечитайло
нечитайло
   700 / 946
07 ноября в 21:07
Потеря потерь
maiorchik
maiorchik ответил GYTSYL
   492 / 946
07 ноября в 20:55
Густал, АХАХАХАХ
maiorchik
maiorchik
   492 / 946
07 ноября в 20:53
3,14здец он хрустальный...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил kts
   43 / 946
07 ноября в 20:26
Ну да! Спроси у Тины, она не даст соврать ;)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   73 / 946
07 ноября в 20:04
Здоровья. Не везет парню.
alexando1974
alexando1974 ответил Prazdnik
   601 / 946
07 ноября в 20:03
Если Дзюбу поставют в основу то мы проиграем..... увы сейчас у него нет формы.......матч чемпионов показал уровень готовности футболиста.
поставят непоставят Дзюбу один хрен ничего неменяет Бельгия сильней!
kts
kts ответил Ангел неБесГрешен
   61 / 946
07 ноября в 19:42
Азмун уже в сборной????
Prazdnik
Prazdnik
   831 / 946
07 ноября в 19:32
Если Дзюбу поставют в основу то мы проиграем..... увы сейчас у него нет формы.......матч чемпионов показал уровень готовности футболиста.
Sergey Z
Sergey Z
   149 / 946
07 ноября в 19:27
Денису здоровья!
Kresi frok
Kresi frok
   444 / 946
07 ноября в 19:13
Потеря!
holms918
holms918
   649 / 946
07 ноября в 19:09
Здоровья Денису.
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
07 ноября в 19:08
Здоровья
Capitan555
Capitan555
   357 / 946
07 ноября в 19:06
В матче с Бельгией он бы не помешал.....
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 18:55
По существу это ничего не меняет, бельгийцев нам не обойти.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
07 ноября в 18:55
Жаль. Здоровья Дениске.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
07 ноября в 18:52
Бельгии и без него влетим,а Сан Марино пускай Дзюба забивает((( АХАХХА
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   262 / 946
07 ноября в 18:50
Жаль. Мог бы еще голов позабивать
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 18:48
Не самые главные игры.
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
07 ноября в 18:39
Похоже сезон закончен. Пора гнать из клуба, Может Оренбург или Сочи возьмет на содержание инвалида.
beefs
beefs
   281 / 946
07 ноября в 18:39
жаль Дениску...
ЮЗИК
ЮЗИК
   326 / 946
07 ноября в 18:28
Здоровья Дениски, один из лучших
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   378 / 946
07 ноября в 18:26
Черышев?
Но он не звезда.
Хватит о нем говорить.
Виссарионович
Виссарионович ответил Лакшери
   89 / 946
07 ноября в 18:18
А кто будет на 92иньо, ой на Дзюбиньо навешивать?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
07 ноября в 18:18
Очень жаль, без него будет тяжко.
Надо забивать, Дзюба с Азмуном не потянут ;)
Kuvkil
Kuvkil
   440 / 946
07 ноября в 18:13
Ооооо...ну тогда наши Бельгии тем более не забьют
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   681 / 946
07 ноября в 17:50
Ну начинается...
Лакшери
Лакшери
   464 / 946
07 ноября в 17:44
Миранчук затащит. Голова, Миранчук, Оздоев, Баринов, Бакаев... Есть кому играть в пзщ
Danila Selin
Danila Selin ответил Roman Borovikov
   324 / 946
07 ноября в 17:43
Жаль, ведь теперь, кроме Головина и Фернандеса против Бельгии тащить некому(
эти двое никогда не были тащерами. Головин наоборот вечно кучу моментов портит.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
07 ноября в 17:38
хрустальный игрок, жаль много травм
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