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Матвеев: «Вандерсон, скорее всего, не сыграет с „Трабзонспором“»

06 ноября 2019, 13:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспорМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал состояние игроков команды перед матчем с «Трабзонспором» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Игнатьев уже находится в команде, мы можем рассчитывать на него. Газинский до окончания паузы на сборные вряд ли появится на поле. Мы ждём Вандерсона, но, скорее всего, он не сможет помочь команде, в матче с «Локомотивом» – тоже. Что касается замены Олссона в матче с «Ростовом», мы не берегли его к этой игре. На наш взгляд, он не очень удачно вошел в игру, пришлось сделать замену. Это футбол, так бывает. Мы надеемся, что следующий матч в его исполнении будет лучше.

Без каждого игрока, которого нет в расположении команды, очень сложно. Мы все понимаем, что из состава выпали ключевые игроки, которые могли бы добавить краски в нашу игру. Конечно, каждый игрок для нас важен, тем более Вандерсон. Он придает скорость нашей игре, остроту. Разумеется, его не хватает. Насколько – сложно сказать. Те люди, которые сейчас выходят на поле, делают свою работу довольно хорошо. Мы рады, что нам удается добывать очки, которые нам сейчас необходимы, и плавно движемся вперед.

Отметим, что ранее Матвеев поделился ожиданиями от игры с «Трабзонспором».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 15:40
Уже начали силы экономить в Лиге Европы.
Faustello
Faustello
   19 / 946
06 ноября в 15:15
Турков надо громить и текущим составом!
Удачи и Вперед Быки!
VIPded
VIPded
   137 / 946
06 ноября в 14:42
Удачи Краснодару в ЛЕ!!!
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
06 ноября в 14:34
Без лидеров игра Краснодара разбилась на эпизоды. А возвращение Игнатьева порадовало.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 14:00
Вандерсон потеря но турков дома надо проходить.
Groove000
Groove000
   47 / 946
06 ноября в 14:00
Жаль
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   341 / 946
06 ноября в 13:54
Потеря конешно.
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