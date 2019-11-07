Айртон: «„Спартак“ должен быть как минимум в пятёрке лучших!»

Бразильский защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов».
Мы хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятёрке лучших!
Ранее Айртон рассказал о своём переходе в «Спартак».
Бразильский защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов».
Мы хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятёрке лучших!
Ранее Айртон рассказал о своём переходе в «Спартак».
Это вообще отдельный футбольный мир.
Это вообще отдельный футбольный мир.
Есть еще шансы в КР, но там соперники серьезные нынче - цска, потом Зенит.
Айртону срочно улучшать свою игру - моментами Дани Алвеш, а моментами "всадник без головы". Потенциал есть - нужно его развивать.
Есть еще шансы в КР, но там соперники серьезные нынче - цска, потом Зенит.
Айртону срочно улучшать свою игру - моментами Дани Алвеш, а моментами "всадник без головы". Потенциал есть - нужно его развивать.