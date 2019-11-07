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Айртон: «„Спартак“ должен быть как минимум в пятёрке лучших!»

07 ноября 2019, 23:10

Бразильский защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов».

Мы хотим набрать три очка. «Спартак» должен быть как минимум в пятёрке лучших!

Ранее Айртон рассказал о своём переходе в «Спартак»

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Все комментарии
nik52
nik52
   319 / 946
вчера в 08:04
Спартак будет в 6-5,это сто процентов.
Юррыч
Юррыч
вчера в 06:47
Спартаку хоть бы в десятке удержаться.
ABir
ABir
   220 / 946
вчера в 05:59
Похоже в этом сезоне - это задача максимум для Спартака
Байкал-38.
Байкал-38.
   156 / 946
вчера в 03:17
Локо, Зенит, ЦСКА, Ростов, Краснодар, Спартак. И кто тут лишний? Как раз Спартак!
Тыдышко
Тыдышко
   640 / 946
вчера в 03:13
Спартак никому ничего не должен!
Это вообще отдельный футбольный мир.
Варвар7
Варвар7
вчера в 01:36
Понаберут по объявлению!
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
вчера в 01:21
А 15 место не хочет?
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 946
вчера в 00:52
Если только в ФНЛ
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
вчера в 00:42
Пятый, что ля?! Мельчаете.
drug01
drug01
   124 / 946
вчера в 00:27
Пожалуй только во второй....!
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 946
07 ноября в 23:41
Дружище, давайка вместо Мирзова в атаку, ты лучше
makkie
makkie
   35 / 946
07 ноября в 23:29
Этот сезон уже потерян, в чемпионате так точно.
Есть еще шансы в КР, но там соперники серьезные нынче - цска, потом Зенит.

Айртону срочно улучшать свою игру - моментами Дани Алвеш, а моментами "всадник без головы". Потенциал есть - нужно его развивать.
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