Эррера: «В „Манчестер Юнайтед“ футбол стоит не на первом месте»

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», заявил, что в его бывшем клубе деньги имеют большее значение, чем футбол.
Я был очень счастлив, выступая за этот невероятный клуб и очень благодарен его болельщикам. Я правда был очень счастлив в МЮ.
Но временами я чувствовал, что в самом клубе футбол стоит не на первом месте. Не могу утверждать точно, это лишь мои ощущения. Не хочу сравнивать, но в ПСЖ я дышу футболом во всех проявлениях, что мне очень нравится.
Отметим, что Эррера перешел в ПСЖ бесплатно на правах свободного агента.