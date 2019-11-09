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Эррера: «В „Манчестер Юнайтед“ футбол стоит не на первом месте»

вчера, 10:55

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», заявил, что в его бывшем клубе деньги имеют большее значение, чем футбол.

Я был очень счастлив, выступая за этот невероятный клуб и очень благодарен его болельщикам. Я правда был очень счастлив в МЮ.

Но временами я чувствовал, что в самом клубе футбол стоит не на первом месте. Не могу утверждать точно, это лишь мои ощущения. Не хочу сравнивать, но в ПСЖ я дышу футболом во всех проявлениях, что мне очень нравится.

Отметим, что Эррера перешел в ПСЖ бесплатно на правах свободного агента. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 13:42
Раскрыл секрет
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   696 / 939
вчера в 12:35
Жаль что Андер ушел, но футбол не на первом месте и в ПСЖ, иначе там бы Неймар, Мбаппе и Ди Мария не играли бы
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 12:03
Бред какой то, в псж на первом месте бабло.
COCU
COCU
   597 / 939
вчера в 12:03
Эррера был одним из немногих в составе МЮ игроков с характером, кто выкладывался на поле по полной. Как можно было допустить, чтобы такой игрок ушел, да еще и бесплатно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   407 / 939
вчера в 11:55
Во, что только превратили МЮ, из великого клуба в цирк шапито.
ДСА
ДСА
   174 / 939
вчера в 11:44
Деньги это тоже хорошо.
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 11:27
Деньги - это тормоз для развития футбола.
Морозовский
Морозовский
   5 / 939
вчера в 11:02
Прям, как в "Зенити" - деньги мешают футболу!
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