Эррера: «В „Манчестер Юнайтед“ футбол стоит не на первом месте»

Полузащитник ПСЖ , ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», заявил, что в его бывшем клубе деньги имеют большее значение, чем футбол.

Я был очень счастлив, выступая за этот невероятный клуб и очень благодарен его болельщикам. Я правда был очень счастлив в МЮ .