Ростовский СКА планирует открыть собственную детскую спортивную школу

Новый владелец ростовского СКА Василий Вакуленко, который наиболее известен под псевдонимом Баста, заявил, что руководство клуба намерено построить новый стадион, а также открыть собственную детскую спортивную школу.

В планах у нас стоит постройка нового стадиона (сейчас клуб играет на стадионе СКА , который вмещает чуть более 2 тыс. человек. - прим.), также детская школа, такой длительный проект, мы ориентируемся на 5-6 лет - первый этап. Самым главным для нас этапом является, конечно, создание детской школы и воспитание своих собственных футболистов.