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Ростовский СКА планирует открыть собственную детскую спортивную школу

сегодня, 15:23

Новый владелец ростовского СКА Василий Вакуленко, который наиболее известен под псевдонимом Баста, заявил, что руководство клуба намерено построить новый стадион, а также открыть собственную детскую спортивную школу. 

В планах у нас стоит постройка нового стадиона (сейчас клуб играет на стадионе СКА, который вмещает чуть более 2 тыс. человек. - прим.), также детская школа, такой длительный проект, мы ориентируемся на 5-6 лет - первый этап. Самым главным для нас этапом является, конечно, создание детской школы и воспитание своих собственных футболистов.

Недавно спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал о трансферной политике клуба.

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 15:55
Будет возражение клуба.
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