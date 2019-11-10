Обухов: «У „Ростова“ выиграли за счёт терпения»

Нападающий «Тамбова» прокомментировал итоги матча 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

У «Ростова» выиграли за счёт терпения. В первом тайме они нас задавили, ничего не давали делать. Но в перерыве мы поговорили о том, что «Ростов» уже вёл — 2:0 с «Краснодаром» и упустил победу. То же самое у них было и с нами в первом круге. Поэтому мы предполагали, что во втором тайме они провалятся психологически. Нам помог быстрый гол в начале второго тайма, появилась уверенность, что можем выиграть матч. В итоге забили второй, а потом уже охраняли счёт. Сейчас «Тамбов» себя хорошо ощущает, победы принесли нам уверенность. Всё стало более раскрепощённо, никто не заморачивается. Просто играем в футбол. Есть цель — остаться в РПЛ , каждый игрок команды этого хочет, поэтому нас не надо дополнительно мотивировать.