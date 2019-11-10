Ростовский СКА получит около 15 млн руб. субсидий из бюджета

сегодня, 15:38

Первый заместитель губернатора Ростовской области и президент ФК СКА Игорь Гуськов заявил, что правительство региона продолжит оказывать финансовую поддержку футбольному клубу, а объем запланированных субсидий на 2020 год составляет около 15 млн рублей.

Мы ежегодно из областного бюджета выделяем сумму порядка 600 млн рублей на поддержку 16 игровых команд по различным видам спорта, футбольный клуб СКА здесь не исключение. Ежегодно в виде субсидий выделяется сумма порядка 15 млн рублей. На 2020 год сейчас идет формирование бюджета, сумма примерно такая же. Эта поддержка сохранится, безусловно.