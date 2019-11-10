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Ростовский СКА получит около 15 млн руб. субсидий из бюджета

сегодня, 15:38

Первый заместитель губернатора Ростовской области и президент ФК СКА Игорь Гуськов заявил, что правительство региона продолжит оказывать финансовую поддержку футбольному клубу, а объем запланированных субсидий на 2020 год составляет около 15 млн рублей.

Мы ежегодно из областного бюджета выделяем сумму порядка 600 млн рублей на поддержку 16 игровых команд по различным видам спорта, футбольный клуб СКА здесь не исключение. Ежегодно в виде субсидий выделяется сумма порядка 15 млн рублей. На 2020 год сейчас идет формирование бюджета, сумма примерно такая же. Эта поддержка сохранится, безусловно.

Ранее мы сообщали, что ростовский СКА планирует открыть собственную детскую спортивную школу.

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Все комментарии
VV V
VV V
   290 / 957
сегодня в 20:54
У Зенита каждый час 15 млн рублей из бюджета страны прилипает.
dino-hsv
dino-hsv ответил Igo0rek
   94 / 957
сегодня в 17:08
Краснодар, Спартак, ЦСКА... Единственные клубы, которые не кормятся с государственной кормушки. Российский футбол R.I.P.
краснодар да, а 2 других так или иначе всё равно получают финансирование, источник которого проистекает откуда-то из государственной казны. у спартака в меньшей степени, у цска - вбольшей (россети, аэрофлот)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 957
сегодня в 15:58
Логично, не на образование же и здравоохранение или поддержку экономики же деньги тратить.
Igo0rek
Igo0rek
   150 / 957
сегодня в 15:51
Краснодар, Спартак, ЦСКА... Единственные клубы, которые не кормятся с государственной кормушки. Российский футбол R.I.P.
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