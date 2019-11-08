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Глеб: «Какие-то люди требовали деньги за переход в „Локомотив“»

вчера, 21:33

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб рассказал о несостоявшихся переходах в московские клубы.

Я мог перейти в «Спартак» и ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 млн евро в год. Также чуть не перешёл в «Локомотив». Общался с Биличем, всё было хорошо. Но затем появились какие-то люди, которые сказали, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год. Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это был? Я не знаю этих людей. Билич тоже ничего не понял.

Ранее Глеб сказал, что завершит карьеру профессионального футболиста после этого сезона.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   353 / 946
сегодня в 01:15
Это были контолеры
Tostao
Tostao
   98 / 946
сегодня в 00:30
Эти люди были Кот Базилио и Лиса Алиса.
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 00:01
Короче как выходит "Красава" так появляются интервью на соккере.
Nikola45
Nikola45
   101 / 946
вчера в 23:15
Москва Москва! Все как в 90
minai
minai
   139 / 946
вчера в 23:10
Какие то голоса.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
вчера в 22:52
Это типа посредники.
Рэкет -дело тонкое!!!
Konst56
Konst56
   562 / 946
вчера в 22:32
Кто такой Билич? Какой Локомотив? Какой-то еврей 2,5 млн евро в год предлагал... Я не знаю этих людей. Ничего не понял.
Кто здесь?
lobsterdam
lobsterdam
   213 / 946
вчера в 22:23
Еще играет этот Глеб?
Да сколько ж ему лет?
karnager
karnager
   195 / 946
вчера в 22:17
Это были люди Смородской, Кеша и Авель
3ton
3ton
   521 / 946
вчера в 22:04
Вы уже все интервью разместите с Глебами и Пунтусом
Хоть что-то интересное можно почитать
ermak6848
ermak6848
   249 / 946
вчера в 22:03
всё может быть - так устроен мир...
Трезвый повар
Трезвый повар
   97 / 946
вчера в 22:00
Селюк: "Я думал прокатит"
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   143 / 946
вчера в 21:58
это Россия детка
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
вчера в 21:43
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