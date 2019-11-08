Глеб: «Какие-то люди требовали деньги за переход в „Локомотив“»

Полузащитник «Ислочи» рассказал о несостоявшихся переходах в московские клубы.

Я мог перейти в «Спартак» и ЦСКА . Гинер предлагал 2,5 млн евро в год. Также чуть не перешёл в «Локомотив». Общался с Биличем, всё было хорошо. Но затем появились какие-то люди, которые сказали, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год. Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это был? Я не знаю этих людей. Билич тоже ничего не понял.