Роналду за год заработал в Инстаграме вдвое больше Месси

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Нападающий «Ювентуса» стал лидером по заработанным деньгам в Инстаграме за последние 12 месяцев. Португалец заработал на рекламных постах 72 млн долларов.

34-летний футболист опубликовал 34 проплаченных поста за год. В среднем Криро за одну такую публикацию заработал 1,47 млн долларов.

Форвард «Барселоны» за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав на них 35,3 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что Роналду станцевал в рекламном ролике.