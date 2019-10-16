Роналду за год заработал в Инстаграме вдвое больше Месси

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по заработанным деньгам в Инстаграме за последние 12 месяцев. Португалец заработал на рекламных постах 72 млн долларов.
34-летний футболист опубликовал 34 проплаченных поста за год. В среднем Криро за одну такую публикацию заработал 1,47 млн долларов.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав на них 35,3 млн долларов.
Ранее мы сообщали, что Роналду станцевал в рекламном ролике.
Кому-то быть на глянцевой обложке с рекламой шампуня, кому-то играть в футбол и радовать болельщиков - каждому своё.
Кому-то быть на глянцевой обложке с рекламой шампуня, кому-то играть в футбол и радовать болельщиков - каждому своё.
Рон хорошо наживается на вас))) втюхивая дешевые шампуни и дезодоранты)
Рон хорошо наживается на вас))) втюхивая дешевые шампуни и дезодоранты)
Гном в акуе),как и его персоглоры.
Гном в акуе),как и его персоглоры.
Заставит Бартомеу снова влезть в казну клуба!
Заставит Бартомеу снова влезть в казну клуба!