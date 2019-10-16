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Роналду за год заработал в Инстаграме вдвое больше Месси

сегодня, 09:45

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по заработанным деньгам в Инстаграме за последние 12 месяцев. Португалец заработал на рекламных постах 72 млн долларов.

34-летний футболист опубликовал 34 проплаченных поста за год. В среднем Криро за одну такую публикацию заработал 1,47 млн долларов. 

Форвард «Барселоны» Лионель Месси за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав на них 35,3 млн долларов.

Ранее мы сообщали, что Роналду станцевал в рекламном ролике.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   60 / 848
сегодня в 10:48
И на фига им тот футбол...)))
112910415
112910415
   59 / 848
сегодня в 10:36
более жадный ...
773sergeytank
773sergeytank ответил Глор кабинета
   36 / 848
сегодня в 10:18
Слишком много слов.. Просто чипсы вредны для здоровья.
Глор кабинета
Глор кабинета
   99 / 848
сегодня в 10:11
Никто не спорит, что Роналду атлетичнее, имеет лучшую фигуру, а так же более гладко выбрит, чем Месси, поэтому более привлекателен для рекламодателей. Но Месси это и не надо, он же не модель, а футболист - всё, что нужно, он показывает на поле.
Кому-то быть на глянцевой обложке с рекламой шампуня, кому-то играть в футбол и радовать болельщиков - каждому своё.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил NGYCR7
   164 / 848
сегодня в 10:05
Ты уже не выдержал) раз так бомбит)))
Рон хорошо наживается на вас))) втюхивая дешевые шампуни и дезодоранты)
cska plus
cska plus
   2 / 848
сегодня в 09:59
Рон есть Рон а месси гном.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   324 / 848
сегодня в 09:59
дык логично. рон и выглядит как спортсмен и атлет. а месси выглядит как сами знаете кто.)
NGYCR7
NGYCR7
   69 / 848
сегодня в 09:58
Персофан аргентинского балласта Летуший_79анец, уже сегодня начнет создавать ботов в Инстаграм, чтобы поддержать свою ненаглядную!
No problem
No problem
   292 / 848
сегодня в 09:55
Красава че.
Гном в акуе),как и его персоглоры.
azures
azures
   79 / 848
сегодня в 09:54
Чушь полная. Бузовщина.
Bullкин
Bullкин
   440 / 848
сегодня в 09:52
Кумир школьниц превзошел кумира школьников.)))
GYTSYL
GYTSYL
   163 / 848
сегодня в 09:52
Рон всегда первея гнома,был есть и будет(
sihafazatron
sihafazatron
   19 / 848
сегодня в 09:49
Тяжело деньги даются, пахают парни до седьмого пота
NGYCR7
NGYCR7
   69 / 848
сегодня в 09:49
Месси этого не выдержит.

Заставит Бартомеу снова влезть в казну клуба!
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