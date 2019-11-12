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Щесны: «Моя роль в команде сильно изменилась»

сегодня, 12:11

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о том, как изменилась его роль на поле после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри

Моя роль в команде сильно изменилась, да. Я должен играть дальше от ворот, так как линия обороны передо мной стала располагаться выше. Мы всегда стараемся давить и высоко прессинговать. Мне необходимо адаптироваться к этим изменениям, ведь теперь я больше участвую в розыгрышах. 

Ранее Щесны поделился мыслями о том, что легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон является его сменщиком. 

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cska plus
cska plus
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сегодня в 12:46
Повезло пшеку.
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