Щесны: «Моя роль в команде сильно изменилась»

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Голкипер «Ювентуса» рассказал о том, как изменилась его роль на поле после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри.

Моя роль в команде сильно изменилась, да. Я должен играть дальше от ворот, так как линия обороны передо мной стала располагаться выше. Мы всегда стараемся давить и высоко прессинговать. Мне необходимо адаптироваться к этим изменениям, ведь теперь я больше участвую в розыгрышах.

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