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Тен Хаг: «Скоро де Лигт станет лучшим защитником в мире»

сегодня, 13:29

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мнением о защитнике «Ювентуса» Матийсе де Лигте, ранее выступавшем в амстердамском клубе:

Я всегда стараюсь следить за игроками, которых тренировал. Я очень горжусь тем, чего добился де Лигт в первые месяцы в «Ювентусе», и от игры к игре он будет только расти. Он уже считается одним из ведущих защитников Европы, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он станет лучшим в мире на своей позиции.

Не нужно критиковать де Лигта. Он набирается опыта каждый день, это его первый сезон за рубежом. Ему всего 20 лет, он ещё очень молод.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг, скорее всего, покинет «Аякс»

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   94 / 928
сегодня в 14:50
И куда синьора смотрела когда его покупала?
В ЦСКА такой талантище играет - Карпов, привозит так же как и де лигт в каждом матче, но стоит на несколько нулей меньше.
Zenit_84
Zenit_84
   324 / 928
сегодня в 14:02
Пускай
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