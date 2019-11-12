Щесны: «Нам, безусловно, не хватает качества в завершающей стадии»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал проблемы своей команды в реализации моментов.
Нам, безусловно, не хватает качества в завершающей стадии. Однако у нас на скамейке есть такие футболисты, которые могут перевернуть исход встречи в любой момент.
Но за всем этим стоит большая и тяжелая работа. Мы много тренируемся, а это дает больше энергии в последние минуты игры.
Ранее Щесны рассказал о том, как изменилась его роль на поле после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри.