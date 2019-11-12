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Щесны: «Нам, безусловно, не хватает качества в завершающей стадии»

сегодня, 12:16

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны прокомментировал проблемы своей команды в реализации моментов. 

Нам, безусловно, не хватает качества в завершающей стадии. Однако у нас на скамейке есть такие футболисты, которые могут перевернуть исход встречи в любой момент. 

Но за всем этим стоит большая и тяжелая работа. Мы много тренируемся, а это дает больше энергии в последние минуты игры.

Ранее Щесны рассказал о том, как изменилась его роль на поле после прихода на пост главного тренера команды Маурицио Сарри

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 928
сегодня в 13:38
Жирный намёк, что нападение не тянет. Определись на чьей стороне ты)
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 12:44
Жаль, что нет запасного тренера.
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