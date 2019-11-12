Щесны: «Нам, безусловно, не хватает качества в завершающей стадии»

Голкипер «Ювентуса» прокомментировал проблемы своей команды в реализации моментов.

Нам, безусловно, не хватает качества в завершающей стадии. Однако у нас на скамейке есть такие футболисты, которые могут перевернуть исход встречи в любой момент.

Но за всем этим стоит большая и тяжелая работа. Мы много тренируемся, а это дает больше энергии в последние минуты игры.