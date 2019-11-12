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Петреску готов рассмотреть предложение «Сочи»

сегодня, 12:00

Агент румынского тренера Дана Петреску прокомментировал новость о том, что специалист может возглавить «Сочи».

Пока никаких контактов с ними не было. Петреску сейчас успешно работает в «Клуже», хорошо идет в Лиге Европы. Но любое предложение, которое поступит специалисту из России, будет рассматриваться самым внимательным образом. Дан говорил, что хотел бы вернуться в Россию, выиграть тут трофей. Почему бы и не возглавить «Сочи»? Если они обратятся, мы обязательно рассмотрим этот вариант. Но, повторюсь, пока контактов не было.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   557 / 928
сегодня в 12:57
Пройдоха румынская.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 12:34
Трофей он имеет ввиду ФНЛ.
ДАША Д
ДАША Д
   257 / 928
сегодня в 12:27
Наверняка затребует зарплату вперед, учитывая опыт работы с Кубанью.
Морозовский
Морозовский
   10 / 928
сегодня в 12:09
Зимой этот 🤡 клоун отправит физрука Семака в Сочи!
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