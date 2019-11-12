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ЦСКА поддержит турнир среди команд людей с синдромом Дауна

вчера, 17:52

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что клуб поддержит турнир среди команд людей с синдромом Дауна. 

Первые в России открытые соревнования по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна пройдут в Москве с 13 по 14 ноября. Среди приглашенных гостей будет директор ДЮСШ ПФК ЦСКА Олег Корнаухов.

В турнире по мини-футболу примут участие 13 команд из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова.

Среди приглашенных гостей также значатся: Вячеслав Фетисов — советский и российский хоккеист, Ирина Роднина — трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, Ольга Слуцкер — президент Специальной Олимпиады России, Егор Лебедев — генеральный директор Специальной Олимпиады России, Дмитрий Булыкин — российский футболист и общественный деятель, посол чемпионата мира по футболу 2018 в России, Виктория Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 в России и другие.

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