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Сёмин хочет подписать Комличенко

сегодня, 11:53

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин лично заинтересован в трансфере форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

Руководство московского клуба же предлагает тренеру приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Напомним, что летом Комличенко был близок к переходу в ЦСКА. Недавно генеральный директор москвичей Роман Бабаев рассказал о причинах срыва трансфера.

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Все комментарии
Т34
Т34 ответил Миша Вилков
   22 / 953
сегодня в 14:40
Готовься. Скоро матч на распил арене. И очень большая вероятность, что будет судить лучший судья - Миша Вилков. Дзюба с ним в дуэте затолкает.
Дзюба это пыль, хоть ее и много. А вот если будет Вилков, тут противопоставить нечего.
pam06
pam06
   13 / 953
сегодня в 14:01
Семин мечтает о форварде, а Бубен кричит о полезности и гении Смолова. Что то не складывается, либо Шпалыч не тренер (весьма сомнительно), либо Бубен не эксперт - что более вероятно!
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Т34
   146 / 953
сегодня в 13:42
Бомж Дзюба уже забыл, когда вваливал Спартаку. Учи матчасть сотрудник газпрЁма!
Готовься. Скоро матч на распил арене. И очень большая вероятность, что будет судить лучший судья - Миша Вилков. Дзюба с ним в дуэте затолкает.
time out
time out ответил ekliziast
   44 / 953
сегодня в 13:28
Гинер не дурак и не транжира, не купил , значит проанализировал и решил , что не нужен.
Не транжира, когда транжирить нечего: в кармане - вошь на аркане.
Т34
Т34 ответил Миша Вилков
   22 / 953
сегодня в 13:26
Пока вваливает бомж Дзюба свиньям.
Бомж Дзюба уже забыл, когда вваливал Спартаку. Учи матчасть сотрудник газпрЁма!
Байкал-38
Байкал-38
   59 / 953
сегодня в 13:23
Надо брать хороших нападающих, надоело уже смотреть как Локо без нападающих играет.
VIPded
VIPded
   91 / 953
сегодня в 12:59
Хороший нап...В ЦСКА интересно было бы на него поглядеть...
КЭТиК
КЭТиК
   239 / 953
сегодня в 12:54
Кажется, что это забивной игрок.
Морозовский
Морозовский
   11 / 953
сегодня в 12:53
    Виссарионович
    Виссарионович ответил ekliziast
       40 / 953
    сегодня в 12:51
    У Эдера репутация получше вне поля. Да и в сборную вызывают. Думаю что вместо Смолова.
    ekliziast
    ekliziast ответил Виссарионович
       255 / 953
    сегодня в 12:46
    Комличенко думаю будет дешевле Соболева, но потенциал одинаковый. Я так понимаю Смолов на выход?
    А Эдер чем лучше Смолова ?
    ekliziast
    ekliziast ответил time out
       255 / 953
    сегодня в 12:45
    Коням еще аукнется скупость Гинера.
    Гинер не дурак и не транжира, не купил , значит проанализировал и решил , что не нужен.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       21 / 953
    сегодня в 12:44
    Обменять на Смолова.....
    Если конечно Локо доплатит "Младе Болислав"....
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Т34
       146 / 953
    сегодня в 12:42
    Соболев может и не пойти, а вот Комличенко запросто. И будет коням, которые пожадничали, голы вваливать.
    Пока вваливает бомж Дзюба свиньям.
    cska plus
    cska plus
       12 / 953
    сегодня в 12:40
    Что один, что второй кот в мешке их купит Зенит и посадит на лавочку или отправит в дубль, чтобы никому не достался.
    time out
    time out ответил Т34
       44 / 953
    сегодня в 12:24
    Соболев может и не пойти, а вот Комличенко запросто. И будет коням, которые пожадничали, голы вваливать.
    Коням еще аукнется скупость Гинера.
    Т34
    Т34
       22 / 953
    сегодня в 12:22
    Соболев может и не пойти, а вот Комличенко запросто. И будет коням, которые пожадничали, голы вваливать.
    janka bulka
    janka bulka
    сегодня в 12:12
      Башмакоса
      Башмакоса
         626 / 953
      сегодня в 12:10
      Любого из этих форвардов покупай и можно паковать вещички Эдеру!
      Виссарионович
      Виссарионович
         40 / 953
      сегодня в 12:10
      Комличенко думаю будет дешевле Соболева, но потенциал одинаковый.
      Я так понимаю Смолов на выход?
      С детства за детство
      С детства за детство
         191 / 953
      сегодня в 12:03
      Who is it?
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