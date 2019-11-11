Сёмин хочет подписать Комличенко

Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин лично заинтересован в трансфере форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Руководство московского клуба же предлагает тренеру приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Напомним, что летом Комличенко был близок к переходу в ЦСКА. Недавно генеральный директор москвичей Роман Бабаев рассказал о причинах срыва трансфера.
Если конечно Локо доплатит "Младе Болислав"....
Если конечно Локо доплатит "Младе Болислав"....
Я так понимаю Смолов на выход?
Я так понимаю Смолов на выход?