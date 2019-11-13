Фаулер: «Не хочу, чтобы Джеррард в ближайшем будущем возглавил „Ливерпуль“»

Бывший форвард «Ливерпуля» заявил, что не хотел бы в ближайшее время увидеть легенду «красных» и наставника «Рейнджерс» на посту главного тренера мерсисайдского клуба:

Никогда не говори никогда, но Джеррард хорошо справляется со своими обязанностями в «Рейнджерс». Уверен, что в будущем он захочет вернуться в АПЛ . Стивена часто вспоминают, когда говорят о следующем тренере «Ливерпуля». Однако я не хочу этого, потому что Юрген Клопп должен остаться на долгий срок. Чем он дольше будет в «Ливерпуле», тем больше принесет успеха «красным».