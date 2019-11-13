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Фаулер: «Не хочу, чтобы Джеррард в ближайшем будущем возглавил „Ливерпуль“»

сегодня, 19:14

Бывший форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер заявил, что не хотел бы в ближайшее время увидеть легенду «красных» и наставника «Рейнджерс» Стивена Джеррарда на посту главного тренера мерсисайдского клуба:

Никогда не говори никогда, но Джеррард хорошо справляется со своими обязанностями в «Рейнджерс». Уверен, что в будущем он захочет вернуться в АПЛ. Стивена часто вспоминают, когда говорят о следующем тренере «Ливерпуля». Однако я не хочу этого, потому что Юрген Клопп должен остаться на долгий срок. Чем он дольше будет в «Ливерпуле», тем больше принесет успеха «красным».

Ранее появились слухи, что Джеррард может возглавить лондонский «Арсенал».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   168 / 876
сегодня в 20:19
Времена когда одну команду тренировали по двадцать лет ушли в прошлое вместе с Венгером и Фергюсоном, так что приход Джеррарда дело не такого уж и далекого будущего.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 876
сегодня в 20:08
Лучше прямо сейчас. А то скоминовцам не хватает подскользнувшейся лихенды. Аха-ха)
ДСА
ДСА
   122 / 876
сегодня в 19:55
Непонятно почему этот вопрос вообще возник
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 876
сегодня в 19:29
Джерард в мю пойдет прикалываться и купит Ловрена за 100 лямов)))
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