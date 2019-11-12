Не Дзюбой единым! Рейтинг российских форвардов #прямосейчас

вчера, 21:37

Черчесов вызвал в сборную России только двух нападающих, а «Соккер.ру» навскидку готов назвать десять фамилий!

В ноябрьскую заявку сборной России вошли всего лишь два центральных нападающих — Артем Дзюба и Николай Комличенко. Это несколько странно, ведь в случае форс-мажора с Дзюбой останется только Комличенко, который за сборную сыграл всего несколько минут, а еще оба нападающие из породы — статные, мощные, то есть на скорость или хитрость в чужой штрафной площади мы не рассчитываем?

Впрочем, с Черчесовым такая «нелюбовь» к форвардам случается не впервые: на чемпионат мира тоже поехали только два номинальных нападающих — Смолов и Дзюба. Хотя бы разноплановые. При этом Федор планировался первым номером, но по ходу турнира проиграл конкуренцию Дзюбе. Вышло-то удачно, но без доли случайного везения здесь не обошлось. Хочется верить, что в 2020 году Станислав Саламович не будет столь строг к форвардам, а мы прикинем, на кого нужно обратить внимание в первую очередь.

И пусть среди российских нападающих нет суперзвезд, но выбор достаточно обширный, особенно, если иногда вызывать в сборную людей на пике формы здесь и сейчас. Да, должен быть костяк формы, но одного-двух созидателей, которые «в огне» прямо сейчас, есть смысл позвать в качестве исключения из внутренних правил и сформированной очереди. Может быть, Федора Чалова, когда он стабильно забивал за ЦСКА , поездки в сборную воодушевили бы, как сейчас Александра Соболева.

Но об этих ребятах ниже, а пока о тех, кто не попал в топ-10. Да-да, заслуживающих внимания российских нападающих, оказывается, почти два десятка! Так вот, ниже вы не найдете Дмитрия Полоза и Антона Заболотного, которые забивают за «Сочи» и вызывались в сборную при Черчесове. Владимир Ильин из «Урала» и его тезка Обухов из «Тамбова» иногда выдают сильные матчи.

32-летний Евгений Луценко забил уже 4 мяча за тульский «Арсенал». Уфимец Кротов должен вдохновиться примером одноклубника Фомина, которого позвали в национальную команду, а Евгению Маркову из «Рубина» и Андрею Панюкову из «Урала» желаем больше голов, чтобы был повод о них говорить.

10. Александр Кокорин («Зенит»)

Пока на 10-м месте, потому что давно не играл в футбол, но уровень Кокорина мы знаем, в него верит и «Зенит», к тому же у Александра были причины взяться за голову и повзрослеть. Человек отбыл наказание, худшее, что мы можем делать — подвергать его стигматизации. Если Кокорин будет классно пинать мяч и приносить пользу «Зениту», то может снова оказаться в сборной России.

9. Иван Сергеев («Торпедо»)

Результативность — лицо форварда, и пусть Иван Сергеев забивает в ФНЛ , зато делает это регулярно. Как минимум, присмотреться к форварду «Торпедо» стоит, ведь нельзя случайно забить 13 голов за полсезона в таком непростом турнире, как ФНЛ . Если Станислав Черчесов захочет получить более полную информацию о Сергееве, то ей с радостью поделится Сергей Игнашевич, который сейчас мог работать в тренерском штабе сборной.

8. Георгий Мелкадзе («Тамбов», в аренде из «Спартака»)

Еще недавно все в голос смеялись над Мелкадзе, который 40 матчей подряд, начиная со своего дебюта, не мог забить в РПЛ , Георгия называли «страйкером», вкладывая в это слово максимум сарказма. А теперь у Мелкадзе 5 голов за «Тамбов» в 8 матчах. Оказывается-то, парень не безнадежный, да и совсем молодой — 22 года.

7. Иван Игнатьев («Краснодар»)

Есть понимание, что парень талантливый и перспективный, но пока Ивану мешают то ли собственные тараканы, то ли окружение, то ли все вместе. Но даже не имея места в основе «Краснодара» и в основном выходя на замены, умудрился забить 5 голов. Если полностью сконцентрируется на футболе — увидим Ивана в сборной.

6. Ари («Краснодар»)

Вот уже 10 лет Ари стабильно играет за российские клубы и приносит им пользу, а в прошлом году бразилец получил российский паспорт и даже сыграл в матчах с Германией и Швецией. Нравится это кому-то или нет, но Ари — кандидат в сборную России. И далеко не худший кандидат.

5. Федор Смолов («Локомотив»)

Еще полтора года назад Смолов был №1 среди российских форвардов, но с тех пор много воды утекло, и если честно, есть большие сомнения в том, что Федор подходит под игровую модель или даже правильнее сказать под менталитет сборной России, где нет места примадоннам, которые играют на чистых мячах. Класс у Смолова есть, а вот характера и спортивной наглости маловато. Да и результативность в «Локо» далеко не на уровне сезонов в «Краснодаре».

4. Федор Чалов ( ЦСКА )

Этот Федор бывал и ближе к сборной, но в 21 год трудно обойтись без ошибок молодости, без спадов и падений. Чалов должен прийти к философии, что свой уровень нужно подтверждать прилежной работой в каждом матче, а не от случая к случаю. Тогда и двери в сборную распахнутся.

3. Александр Соболев («Крылья Советов»)

Третий по рангу российский форвард здесь и сейчас — 10 голов в РПЛ обязывают, на октябрьский сбор Соболев вызывался, но на этот раз Черчесов решил обойтись без бомбардира из Самары. Тоже молодой футболист, для которого актуален совет, данный Чалову. Работай — и будешь вознагражден, ленись — и будешь забыт.

2. Николай Комличенко («Млада Болеслав»)

Лучший бомбардир чемпионата Чехии прошлого сезона, поддерживает планку результативности на уровне и в нынешнем сезоне (12 голов во всех турнирах за «Младу Болеслав»). Комличенко — уже сложившийся футболист, и Черчесову это нравится. Но чтобы расти дальше, Николаю нужно делать следующий шаг в карьере. Возможно, для этого придется вытеснить Смолова не только из сборной, но и из «Локомотива».

1. Артем Дзюба («Зенит»)

Что еще добавить к очевидному статусу Дзюбы? Форвард №1 в России здесь и сейчас. Захватив знамя во время чемпионата мира, Артем с тех пор не выпускает его из рук