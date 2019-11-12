ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Не Дзюбой единым! Рейтинг российских форвардов #прямосейчас

вчера, 21:37
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий

Черчесов вызвал в сборную России только двух нападающих, а «Соккер.ру» навскидку готов назвать десять фамилий! 

В ноябрьскую заявку сборной России вошли всего лишь два центральных нападающих — Артем Дзюба и Николай Комличенко. Это несколько странно, ведь в случае форс-мажора с Дзюбой останется только Комличенко, который за сборную сыграл всего несколько минут, а еще оба нападающие из породы — статные, мощные, то есть на скорость или хитрость в чужой штрафной площади мы не рассчитываем? 

Впрочем, с Черчесовым такая «нелюбовь» к форвардам случается не впервые: на чемпионат мира тоже поехали только два номинальных нападающих — Смолов и Дзюба. Хотя бы разноплановые. При этом Федор планировался первым номером, но по ходу турнира проиграл конкуренцию Дзюбе. Вышло-то удачно, но без доли случайного везения здесь не обошлось. Хочется верить, что в 2020 году Станислав Саламович не будет столь строг к форвардам, а мы прикинем, на кого нужно обратить внимание в первую очередь. 

И пусть среди российских нападающих нет суперзвезд, но выбор достаточно обширный, особенно, если иногда вызывать в сборную людей на пике формы здесь и сейчас. Да, должен быть костяк формы, но одного-двух созидателей, которые «в огне» прямо сейчас, есть смысл позвать в качестве исключения из внутренних правил и сформированной очереди. Может быть, Федора Чалова, когда он стабильно забивал за ЦСКА, поездки в сборную воодушевили бы, как сейчас Александра Соболева. 

Но об этих ребятах ниже, а пока о тех, кто не попал в топ-10. Да-да, заслуживающих внимания российских нападающих, оказывается, почти два десятка! Так вот, ниже вы не найдете Дмитрия Полоза и Антона Заболотного, которые забивают за «Сочи» и вызывались в сборную при Черчесове. Владимир Ильин из «Урала» и его тезка Обухов из «Тамбова» иногда выдают сильные матчи. 

32-летний Евгений Луценко забил уже 4 мяча за тульский «Арсенал». Уфимец Кротов должен вдохновиться примером одноклубника Фомина, которого позвали в национальную команду, а Евгению Маркову из «Рубина» и Андрею Панюкову из «Урала» желаем больше голов, чтобы был повод о них говорить. 

10. Александр Кокорин («Зенит») 

Пока на 10-м месте, потому что давно не играл в футбол, но уровень Кокорина мы знаем, в него верит и «Зенит», к тому же у Александра были причины взяться за голову и повзрослеть. Человек отбыл наказание, худшее, что мы можем делать — подвергать его стигматизации. Если Кокорин будет классно пинать мяч и приносить пользу «Зениту», то может снова оказаться в сборной России.   

9. Иван Сергеев («Торпедо») 

Результативность — лицо форварда, и пусть Иван Сергеев забивает в ФНЛ, зато делает это регулярно. Как минимум, присмотреться к форварду «Торпедо» стоит, ведь нельзя случайно забить 13 голов за полсезона в таком непростом турнире, как ФНЛ. Если Станислав Черчесов захочет получить более полную информацию о Сергееве, то ей с радостью поделится Сергей Игнашевич, который сейчас мог работать в тренерском штабе сборной. 

8. Георгий Мелкадзе («Тамбов», в аренде из «Спартака») 

Еще недавно все в голос смеялись над Мелкадзе, который 40 матчей подряд, начиная со своего дебюта, не мог забить в РПЛ, Георгия называли «страйкером», вкладывая в это слово максимум сарказма. А теперь у Мелкадзе 5 голов за «Тамбов» в 8 матчах. Оказывается-то, парень не безнадежный, да и совсем молодой — 22 года. 

7. Иван Игнатьев («Краснодар») 

Есть понимание, что парень талантливый и перспективный, но пока Ивану мешают то ли собственные тараканы, то ли окружение, то ли все вместе. Но даже не имея места в основе «Краснодара» и в основном выходя на замены, умудрился забить 5 голов. Если полностью сконцентрируется на футболе — увидим Ивана в сборной. 

6. Ари («Краснодар») 

Вот уже 10 лет Ари стабильно играет за российские клубы и приносит им пользу, а в прошлом году бразилец получил российский паспорт и даже сыграл в матчах с Германией и Швецией. Нравится это кому-то или нет, но Ари — кандидат в сборную России. И далеко не худший кандидат. 

5. Федор Смолов («Локомотив») 

Еще полтора года назад Смолов был №1 среди российских форвардов, но с тех пор много воды утекло, и если честно, есть большие сомнения в том, что Федор подходит под игровую модель или даже правильнее сказать под менталитет сборной России, где нет места примадоннам, которые играют на чистых мячах. Класс у Смолова есть, а вот характера и спортивной наглости маловато. Да и результативность в «Локо» далеко не на уровне сезонов в «Краснодаре». 

4. Федор Чалов (ЦСКА

Этот Федор бывал и ближе к сборной, но в 21 год трудно обойтись без ошибок молодости, без спадов и падений. Чалов должен прийти к философии, что свой уровень нужно подтверждать прилежной работой в каждом матче, а не от случая к случаю. Тогда и двери в сборную распахнутся. 

3. Александр Соболев («Крылья Советов») 

Третий по рангу российский форвард здесь и сейчас — 10 голов в РПЛ обязывают, на октябрьский сбор Соболев вызывался, но на этот раз Черчесов решил обойтись без бомбардира из Самары. Тоже молодой футболист, для которого актуален совет, данный Чалову. Работай — и будешь вознагражден, ленись — и будешь забыт. 

2. Николай Комличенко («Млада Болеслав») 

Лучший бомбардир чемпионата Чехии прошлого сезона, поддерживает планку результативности на уровне и в нынешнем сезоне (12 голов во всех турнирах за «Младу Болеслав»). Комличенко — уже сложившийся футболист, и Черчесову это нравится. Но чтобы расти дальше, Николаю нужно делать следующий шаг в карьере. Возможно, для этого придется вытеснить Смолова не только из сборной, но и из «Локомотива».

1. Артем Дзюба («Зенит») 

Что еще добавить к очевидному статусу Дзюбы? Форвард №1 в России здесь и сейчас. Захватив знамя во время чемпионата мира, Артем с тех пор не выпускает его из рук

Поделиться
Другие материалы по теме
Тэйлор пропустит матчи сборной Уэльса по личным причинам
Вчера, 22:36 Комментарии2
Гендузи вызван в сборную Франции. Игрок заменит травмированного Матюиди
11 ноября Комментарии2
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»: Агуэро и Салах выйдут со стартовых минут
10 ноября Комментарии15
Ахметов довызван в сборную России
10 ноября Комментарии9
Коломейцев и Эдер - в стартовом составе «Локо» на игру с «Краснодаром»
10 ноября Комментарии3
«Ювентус» огласил заявку на матч с «Миланом»
10 ноября Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Иван Тасминский
   20 / 890
сегодня в 11:08
Он уголовник и не важно за что. Моральные принципы у людей разные. Некоторые даже к воровству относятся снисходительно
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   260 / 890
сегодня в 10:05
Луценко?!Вы серьезно?Забил уже 4 гола за Арсенал.Вот этл меганападающий.Про Сергеева из ФНЛ тоже серьезно?Про Кокорина?Статья ради статьи.
Tostao
Tostao
   77 / 890
сегодня в 08:05
Евгений Луценко свой "класс" долго демонстрировал в "Динамо", такое чудо в сборной не нужно, то что он забил 4 - это не показатель.
Вот Игнатьева и Комличенко стоило пригласить.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   38 / 890
сегодня в 02:27
С нападением ещё что-то можно решить(сменив схему как нибудь добавив в атаке), а вот с вратарской позицией большая проблема, которую Черчесов не собирается решать-видимо думает что лучше кандидатов нет, а они есть!
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Ваня лучший
   166 / 890
сегодня в 01:27
Я думаю, что если когда либо Кокорин выйдет на поле в футболке сб. России , так же как и Мамаев, то число поклонников сборной существенно убавится. Есть определенный моральный барьер для тех, кто защищает честь нашей страны. За допинг отстраняют иногда пожизненно решением федерации, а в этом случае ему дали возможность играть за клуб , этого более чем достаточно.
Мне было бы на94 на тех кюбов, которые считают, что сборная станет нехорошей из-за того, что туда вызвали человека, который(ужас, страшна!) подрался!
spartach n1
spartach n1
   1 / 890
сегодня в 00:13
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   41 / 890
вчера в 23:56
Опять забыли Азмуна и Шомуродова. Хейтеры!
Danila Selin
Danila Selin ответил pam06
   303 / 890
вчера в 23:34
Дело не в лести. Черчесову нужен результат, т.к. именно результат с него спрашивают. А молодёжь его не гарантирует. Очень не стабильна. Вон тот же Чалов в этом сезоне уже сдулся. Миранчуки? Дают шанс, но что-то в сборной играют хуже чем в локо...
Так что Черчесов де факто правильно поступает - вызывает тез кто здесь и сейчас могут дать результат. Это сборная а не клуб, чтобы нянькаться с молодыми и неопытными юнцами. Нет права на осечки, как в клубе.
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 890
вчера в 22:56
Помню ваня лючщий что-то гнал на Бакаева, а у того по ассистам один из лучших показателей в мире в этом сезоне.
Дзюба слал, оно и понятно, ему 32, на багаже Карпина еле еле
Ваня лучший
Ваня лучший
   20 / 890
вчера в 22:27
Я думаю, что если когда либо Кокорин выйдет на поле в футболке сб. России , так же как и Мамаев, то число поклонников сборной существенно убавится. Есть определенный моральный барьер для тех, кто защищает честь нашей страны. За допинг отстраняют иногда пожизненно решением федерации, а в этом случае ему дали возможность играть за клуб , этого более чем достаточно.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 890
вчера в 22:16
Круче Дзюбы среди российских центрфорвардов нет. Ну может только Кокорин и то надо смотреть какую форму наберет. Гыгыгы
pam06
pam06
   10 / 890
вчера в 22:01
Да, это верно. Не Дзюбой единым... Но это Черчесов. и у него свои тараканы... Ему нужно здесь и сейчас, но только тех кого он видит. Работать с молодежью, а потом если что отвечать - это не его. Он видит только прямо перед собой и только тех кто будет если не льстить, то нем как минимум... Зачем что то искать, кинул на Дзюбиньо и пусть там толкается, авось закатит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100