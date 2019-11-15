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Крал: «Гол в ворота Косово - самый важный в моей карьере»

сегодня, 08:17
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия2 : 1Логотип футбольный клуб КосовоКосовоМатч завершен

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий на клубном уровне за московский «Спартак», поделился мнением о своём голе в ворота сборной Косово:

Думаю, что самой важной была наша реакция на пропущенный гол. Мы не начинали сходить с ума, а по-прежнему играли, как на первой минуте. Благодаря этому мы забили оба гола. Мы уже показали внутреннюю силу с Англией. Сделать камбек против такой команды непросто.

Этот гол, безусловно, является самым важным в моей карьере на данный момент.

Благодаря этой победе чешская сборная вышла на чемпионат Европы 2020 года. Крал в матче с Косово записал на свой счёт гол и голевую передачу. 

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ДСА
ДСА
   129 / 865
сегодня в 09:40
Слава богу - выбили Косово.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил ziborock
   216 / 865
сегодня в 09:25
Раз на футбольном сайте находишься то надо бы и футболом интересоваться! Вчерашняя игра была между командами претендентами на второе место в группе! А Косово Англичанам 3 забило! И группа там посильнее нашей, там нет Сан-Марино, Казахстана и Кипра а Болгары и Черногорцы.
Ничего нового, я всё это знаю, теперь для сравнения
"Гол забитый в финале лиги чемпионов - самый важный в моей карьере"
или
"Гол забитый Мьянме в товарищеском матче - самый важный в моей карьере"
Разница есть? Или будем придумывать, что генералы Мьянмы взяли каких нибудь детей в заложники и в случае выигрыша - линчевали их и поэтому он важный?

PS Сама Болгария? Сама Черногория? Просто космос!!!
ziborock
ziborock ответил Azu-Killah37
   3 / 865
сегодня в 09:05
Жалкая карьера, если самый важный гол забит в ворота Косово)
Раз на футбольном сайте находишься то надо бы и футболом интересоваться! Вчерашняя игра была между командами претендентами на второе место в группе! А Косово Англичанам 3 забило! И группа там посильнее нашей, там нет Сан-Марино, Казахстана и Кипра а Болгары и Черногорцы.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   216 / 865
сегодня в 08:34
Жалкая карьера, если самый важный гол забит в ворота Косово)
cska plus
cska plus
   7 / 865
сегодня в 08:21
У него все голы важные в карьере.
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