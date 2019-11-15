Крал: «Гол в ворота Косово - самый важный в моей карьере»

Полузащитник сборной Чехии , выступающий на клубном уровне за московский «Спартак», поделился мнением о своём голе в ворота сборной Косово:

Думаю, что самой важной была наша реакция на пропущенный гол. Мы не начинали сходить с ума, а по-прежнему играли, как на первой минуте. Благодаря этому мы забили оба гола. Мы уже показали внутреннюю силу с Англией. Сделать камбек против такой команды непросто.

Этот гол, безусловно, является самым важным в моей карьере на данный момент.