Крал: «Гол в ворота Косово - самый важный в моей карьере»

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал, выступающий на клубном уровне за московский «Спартак», поделился мнением о своём голе в ворота сборной Косово:
Думаю, что самой важной была наша реакция на пропущенный гол. Мы не начинали сходить с ума, а по-прежнему играли, как на первой минуте. Благодаря этому мы забили оба гола. Мы уже показали внутреннюю силу с Англией. Сделать камбек против такой команды непросто.
Этот гол, безусловно, является самым важным в моей карьере на данный момент.
Благодаря этой победе чешская сборная вышла на чемпионат Европы 2020 года. Крал в матче с Косово записал на свой счёт гол и голевую передачу.
"Гол забитый в финале лиги чемпионов - самый важный в моей карьере"
или
"Гол забитый Мьянме в товарищеском матче - самый важный в моей карьере"
Разница есть? Или будем придумывать, что генералы Мьянмы взяли каких нибудь детей в заложники и в случае выигрыша - линчевали их и поэтому он важный?
PS Сама Болгария? Сама Черногория? Просто космос!!!
"Гол забитый в финале лиги чемпионов - самый важный в моей карьере"
или
"Гол забитый Мьянме в товарищеском матче - самый важный в моей карьере"
Разница есть? Или будем придумывать, что генералы Мьянмы взяли каких нибудь детей в заложники и в случае выигрыша - линчевали их и поэтому он важный?
PS Сама Болгария? Сама Черногория? Просто космос!!!